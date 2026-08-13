연승기회 한 번은 온다...막판 뒤집기 찬스 기다리는 한화의 노림수는

세줄 요약 한화는 5위 두산에 4.5게임 차 뒤진 6위지만, 강백호·채은성 합류로 타선이 힘을 얻고 왕옌청과 화이트가 마운드를 지키며 반등의 발판을 마련했다. 김경문 감독은 9월 중순 이후 상대 전력 약화를 승부처로 보고 연승 기회를 기다린다. 5위와 4.5게임 차 6위, 가을야구 추격 과제

강백호·채은성 복귀로 타선 화력 상승 흐름

9월 중순 이후 경쟁팀 전력 이탈을 승부처로

이미지 확대 김경문 한화 감독(가운데)이 경기를 앞두고 선수들을 독려하고 있다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 김경문 한화 감독(가운데)이 경기를 앞두고 선수들을 독려하고 있다. 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 문현빈이 12일 두산전에서 선제 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 화끈한 세리머니를 펼치고 있다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 문현빈이 12일 두산전에서 선제 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 화끈한 세리머니를 펼치고 있다. 한화 이글스 제공

이미지 확대 한화 오웬 화이트가 12일 두산전에서 7이닝 2실점(1자책점)으로 호투한 뒤 마운드에서 내려오고 있다. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 오웬 화이트가 12일 두산전에서 7이닝 2실점(1자책점)으로 호투한 뒤 마운드에서 내려오고 있다. 한화 이글스 제공

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노련한 사냥꾼은 결코 서두르지 않는다. 결정적인 기회가 찾아올 때까지 신중하게 주변을 살피며 사냥감을 낚아챌 만반의 준비를 한다. 한화 이글스의 가을맞이가 꼭 그렇다. 눈비와 세찬 바람을 맨몸으로 받아내며 힘을 비축하고 있다.한화는 12일 기준 5위 두산 베어스에 4.5게임 차 뒤진 6위에 올라 있다. 시즌 종료까지 43경기를 남겨뒀으니 5위까지 주어지는 가을잔치 초대권을 손에 넣기엔 힘들어 보인다. 그러나 희망의 끈을 놓기엔 아직 이르다.우선 타선에 부쩍 힘이 붙었다. 부상으로 전열에서 이탈했던 강백호와 채은성이 합류하면서 폭발적인 다이너마이트 타선이 완성됐다. 후반기 한화의 팀 타율은 0.280이다. 키움 히어로즈(0.287), 삼성 라이온즈(0.281) 다음 순위에 KIA 타이거즈와 나란히 올라 있다. 키움(117점), SSG 랜더스(109점)에 이어 세 번째로 많은 104득점을 기록했다. KIA(30개) 다음으로 많은 홈런(22개)을 날린 팀이기도 하다. 11일 두산 베어스전에서 뽑은 3점을 2개의 홈런으로 만들었고 이튿날에도 홈런으로 선제점을 뽑아 승리의 발판을 놓았다.수비에서도 짜임새를 강화하기 위한 시도가 이어지고 있다. 일단 외야 수비를 전전하던 문현빈을 당분간 좌익수로 고정시킨다. 문현빈의 수비 위치가 자주 조정되면서 수비 부담이 늘어나면 가뜩이나 오락가락하는 타격감이 더 흔들릴 수도 있어서다. 공교롭게도 문현빈은 수비 위치 고정 소식이 전해진 12일 홈런포를 가동했다. 중견수 자리에서는 부상 중인 오재원이 돌아올 때까지 이진영, 이원석, 최인호 등을 투입하며 실험을 계속한다. 멀티플레이어 김태현도 외야 수비 훈련을 계속하고 있다. 김경문 감독은 “일단 먼저 훈련한 선수들에게 기회를 줄 생각”이라고 말했다.마운드에서는 다승 공동 1위를 달리고 있는 아시안쿼터 왕옌청이 제 몫 이상을 해내고 있다. 11일 두산전에서는 5이닝 3실점했지만 어쨌건 선발투수로서의 기본은 했다. 김 감독은 “오웬 화이트와 브루스 짐머맨도 자극을 받았을 것이다. 만족스러운 성적은 아니지만 열심히 경기를 준비했고 충분히 휴식도 취했으니 지켜봐야겠다”고 밝혔다. 화이트는 12일 7이닝 2실점(1자책점)으로 호투하며 김 감독의 기대에 부응했다.정우주와 김서현이 합류하면 뒷문도 단단해진다. 김 감독은 “괜찮아 보여도 유니폼을 입고 실전 마운드에서 던져봐야 알 수 있다. 한두 차례 더 던져본 뒤에 판단하겠다”고 마운드 구상을 공개했다.김 감독은 경쟁팀들의 주력 선수들이 아이치·나고야아시안게임에 차출되는 9월 중순 이후를 승부처로 보고 있다. 김 감독은 “연승 기회가 한 번은 오게 돼 있다. 그 기회를 잡을 수 있도록 준비를 잘해야 한다”고 강조했다. 한화 역시 왕옌청과 노시환이 아시안게임에 출전하지만 김도영, 박재현, 성영탁이 빠지는 KIA와 곽빈, 최민석, 박준순 없이 경기를 치러야 하는 두산은 출혈이 더 심하다. 상대의 약해진 틈을 놓치지 않겠다는 의도다.