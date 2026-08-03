NC, 프로야구 최초 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득...최고수준 보안체계 입증

세줄 요약 NC 다이노스가 프로야구 구단 최초로 국가 공인 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 받았다. 온라인 티켓과 MD 구매가 늘며 팬 개인정보와 거래 데이터를 지키기 위해 8개월간 체계를 정비했고, 본심사와 보완 절차를 거쳐 최종 통과했다. 프로야구 구단 최초 ISMS 인증 획득

팬 개인정보·거래 데이터 보호 체계 구축

8개월 정비 끝에 본심사 통과

이미지 확대 NC 다이노스 마스코트 단디가 프로야구 구단 최초로 획득한 정보보호 관리체계(ISMS) 인증서를 펼쳐보이고 있다. NC 다이노스 제공 닫기 이미지 확대 보기 NC 다이노스 마스코트 단디가 프로야구 구단 최초로 획득한 정보보호 관리체계(ISMS) 인증서를 펼쳐보이고 있다. NC 다이노스 제공

금융권이나 대형 IT 기업, 이커머스 기업들이 주로 취득했다. 지금까지 프로스포츠 구단이 이런 국가적 수준의 엄격한 정보보안 관리체계를 외부 컨설팅 없이 자체 역량으로 구축해 공식 인증까지 취득한 사례는 없었다.

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NC 다이노스가 프로야구 구단 최초로 국가 공인 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 운영하는 ISMS(Information Security Management System)는 기업이 운영하는 정보보호 관리체계가 국가 공인 인증 기준에 적합하게 구축·운영되고 있는지 종합 심사하는 제도다. 최고 수준의 정보보안 역량이 요구되는 인증 제도로 관리체계 수립·운영(16개), 보호 대책 요구사항(64개) 등 총 80개에 달하는 까다로운 심사 항목을 단 하나의 중대한 결함 없이 모두 충족해야 한다. 워낙 절차가 까다롭고 검증기간도 길어 주로NC는 프로야구 인기 상승과 더불어 구단 공식 플랫폼을 통한 경기 티켓 및 MD 상품 구매 등 온라인 거래와 이용자가 급증함에 따라 수집되는 팬들의 개인정보와 거래 데이터를 선제적이고 철저하게 보호하기 위해 인증 취득을 추진해왔다. 과기정통부 인증 의무 대상 지정 이후 약 8개월간 정보보안 관리체계를 체계적으로 정비하고 점검을 진행했으며 지난 4월 본 심사와 6월 결함 보완을 거쳐 7월 15일 최종 인증을 획득했다.이번 인증을 통해 NC는 단순한 스포츠 마케팅을 넘어 팬들의 개인정보 보호 수준을 국내 최고 수준으로 격상시켰으며 팬들이 공식 디지털 채널을 이용할 때 발생할 수 있는 보안 리스크를 선제적으로 예방·대응하는 신뢰도 높은 보안 관리체계를 구축했다.NC는 “향후 매년 진행되는 사후 심사를 통해 정보보호 관리체계를 고도화하고 팬들이 믿고 찾을 수 있는 안전한 디지털 서비스 환경을 지속해서 제공할 예정”이라고 밝혔다.