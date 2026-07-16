잠실 돔구장 드디어 첫 삽 뜨나...잠실 스포츠-MICE 복합공간 조성사업 심의 통과

세줄 요약
- 잠실 스포츠·MICE 복합개발 사업 민투심 통과
- 한화 컨소시엄 시행자 지정, 실시협약 의결
- 돔야구장·전시·업무시설 조성 본격화
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서울시가 계획한 잠실 돔야구장 예상도. 뒤쪽 주경기장 앞 왼쪽이 돔구장, 오른쪽은 MICE(마이스) 시설이다.
서울시 제공
서울시 제공
드디어 잠실 돔구장이 첫 삽을 뜰 수 있게 됐다.
돔구장 건설을 비롯해 잠실종합운동장 일대를 스포츠와 전시 전시·컨벤션, 숙박·상업·업무 시설 등이 어우러진 복합 공간으로 개발하는 사업이 16일 확정되면서 본격적으로 속도를 낼 전망이다.
기획예산처는 이날 제4회 민간투자사업심의위원회(민투심)를 열고 잠실 스포츠·MICE( 기업 회의·포상관광·컨벤션·전시) 복합공간 조성사업의 사업 시행자를 한화 컨소시엄으로 지정하고 실시 협약을 체결하는 안건을 심의·의결했다.
이 사업은 잠실종합운동장 일대의 약 35만8천㎡ 부지에 돔 야구장, 전시·컨벤션 시설·업무 시설 등을 조성하는 것으로 총 사업비 2조6955억원의 예산이 투입된다. 민간투자 사업의 경우 총사업비 2000억원 이상이면 민투심 의결을 통과해야 공사를 시작할 수 있다. 사업비 전액은 민간이 부담하며 수익의 일부는 서울시 기금으로 조성돼 균형 발전 재원으로 재투자된다.
기획예산처는 노후 시설이 스포츠·복합 문화 단지로 탈바꿈하면 국가 전반의 경제적 파급 효과가 상당할 것으로 기대하고 있다. 아울러 국가 브랜드와 서비스업 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것을 예상했다.
양송이 서울시의원, ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식’ 참석
서울시의회 양송이 의원(영등포구 제4선거구)이 지난 14일 개최된 ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식 및 신길4동 지소 임명식’에 참석해 축사를 전하고, 영등포구 소상공인의 자생력 강화와 지역 경제 활성화를 위한 시의회 차원의 전폭적인 지원을 약속했다. 소상공인의 디지털 경쟁력 강화와 현장 밀착형 맞춤 지원체계 구축을 위해 마련된 이번 행사는 영등포구소상공인연합회 주최·주관으로 개최됐다. 이날 현장에는 유덕현 서울시 소상공인연합회장, 최진영 영등포소상공인연합회장, 양송이 서울시의원, 김태호 영등포구의회 행정위원장 등 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다. 이번 행사에서는 소상공인의 실질적인 경쟁력 강화를 돕는 ▲AI 기반 홍보 콘텐츠 제작 ▲디지털 상권 활성화 방안 ▲서울시 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’ 활용 확대 ▲현장 컨설팅 지원 등 맞춤형 지원 대책들이 대거 소개됐다. 양 의원은 축사를 통해 “고금리·고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 무엇보다 필요한 것은 현장에서 직접 문제를 듣고 해결해 주는 실질적인 지원”이라며 “영등포구소상공인연합회가 행정과 소상공인을 연결하는 든든한 가교 역할을 하고 있는 만큼 앞으로도 지역경제
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기획예산처는 민간투자 사업을 신속하게 추진할 수 있도록 사업 추진에 필요한 적격성 조사 등이 기한 내 완료될 수 있도록 부처·전문기관 등과 긴밀하게 협의하기로 했다. 또한 시설이 조속히 준공될 수 있도록 자금 조달 지원 등도 강화하고 수시로 민투심을 개최해 사업 추진에 병목이 발생하지 않도록 노력을 아끼지 않겠다는 방침이다.
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