잠실 돔구장 드디어 첫 삽 뜨나...잠실 스포츠-MICE 복합공간 조성사업 심의 통과

세줄 요약 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업이 민간투자심의를 통과해 한화 컨소시엄이 시행자로 지정됐다. 잠실종합운동장 일대 35만8천㎡에 돔야구장, 전시·컨벤션, 업무 시설 등을 조성하는 사업으로 총 2조6955억원이 투입된다. 잠실 스포츠·MICE 복합개발 사업 민투심 통과

한화 컨소시엄 시행자 지정, 실시협약 의결

돔야구장·전시·업무시설 조성 본격화

이미지 확대 서울시가 계획한 잠실 돔야구장 예상도. 뒤쪽 주경기장 앞 왼쪽이 돔구장, 오른쪽은 MICE(마이스) 시설이다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시가 계획한 잠실 돔야구장 예상도. 뒤쪽 주경기장 앞 왼쪽이 돔구장, 오른쪽은 MICE(마이스) 시설이다.

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드디어 잠실 돔구장이 첫 삽을 뜰 수 있게 됐다.돔구장 건설을 비롯해 잠실종합운동장 일대를 스포츠와 전시 전시·컨벤션, 숙박·상업·업무 시설 등이 어우러진 복합 공간으로 개발하는 사업이 16일 확정되면서 본격적으로 속도를 낼 전망이다.기획예산처는 이날 제4회 민간투자사업심의위원회(민투심)를 열고 잠실 스포츠·MICE( 기업 회의·포상관광·컨벤션·전시) 복합공간 조성사업의 사업 시행자를 한화 컨소시엄으로 지정하고 실시 협약을 체결하는 안건을 심의·의결했다.이 사업은 잠실종합운동장 일대의 약 35만8천㎡ 부지에 돔 야구장, 전시·컨벤션 시설·업무 시설 등을 조성하는 것으로 총 사업비 2조6955억원의 예산이 투입된다. 민간투자 사업의 경우 총사업비 2000억원 이상이면 민투심 의결을 통과해야 공사를 시작할 수 있다. 사업비 전액은 민간이 부담하며 수익의 일부는 서울시 기금으로 조성돼 균형 발전 재원으로 재투자된다.기획예산처는 노후 시설이 스포츠·복합 문화 단지로 탈바꿈하면 국가 전반의 경제적 파급 효과가 상당할 것으로 기대하고 있다. 아울러 국가 브랜드와 서비스업 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것을 예상했다.기획예산처는 민간투자 사업을 신속하게 추진할 수 있도록 사업 추진에 필요한 적격성 조사 등이 기한 내 완료될 수 있도록 부처·전문기관 등과 긴밀하게 협의하기로 했다. 또한 시설이 조속히 준공될 수 있도록 자금 조달 지원 등도 강화하고 수시로 민투심을 개최해 사업 추진에 병목이 발생하지 않도록 노력을 아끼지 않겠다는 방침이다.