체육공단, 국민체력인증센터 신규공모

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국민체육진흥공단은 15일 ‘국민체력100’의 과학적 체력 관리 서비스를 받을 수 있는 국민체력인증센터를 신규 공모한다고 밝혔다.이번 공모를 통해 모두 22개소를 선정할 예정이며 지자체의 참여를 늘리기 위해 인증기관 지정 기준을 대폭 개선했다.체육공단은 공간 기준의 완화를 통해 더 많은 지자체가 참여할 수 있도록 고려했다. 기존 160㎡ 이상의 총면적을 요구했던 기준을 120㎡ 이상으로 낮추고 7m×17m 규모의 체력 측정 필수 공간도 확보가 어려운 경우 인접 체육시설을 활용할 수 있도록 유연성을 갖췄다. 아울러 성인 민첩성 측정 항목을 ‘반응시간 검사’로 대체할 수 있어 시설 운영 효율성도 높아졌다.신규 센터로 선정되면 운영비와 인건비 등으로 사용할 수 있는 약 1억 원의 국비가 지원된다. 이번 공모는 22일부터 7월 17일까지 진행되며 체력 인증기관 설치 및 운영이 가능한 지방자치단체는 모두 신청할 수 있다.