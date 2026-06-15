체육공단, 국민체력인증센터 신규공모

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

체육공단, 국민체력인증센터 신규공모

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-06-15 16:42
수정 2026-06-15 16:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 15일 ‘국민체력100’의 과학적 체력 관리 서비스를 받을 수 있는 국민체력인증센터를 신규 공모한다고 밝혔다.

이번 공모를 통해 모두 22개소를 선정할 예정이며 지자체의 참여를 늘리기 위해 인증기관 지정 기준을 대폭 개선했다.

체육공단은 공간 기준의 완화를 통해 더 많은 지자체가 참여할 수 있도록 고려했다. 기존 160㎡ 이상의 총면적을 요구했던 기준을 120㎡ 이상으로 낮추고 7m×17m 규모의 체력 측정 필수 공간도 확보가 어려운 경우 인접 체육시설을 활용할 수 있도록 유연성을 갖췄다. 아울러 성인 민첩성 측정 항목을 ‘반응시간 검사’로 대체할 수 있어 시설 운영 효율성도 높아졌다.

신규 센터로 선정되면 운영비와 인건비 등으로 사용할 수 있는 약 1억 원의 국비가 지원된다. 이번 공모는 22일부터 7월 17일까지 진행되며 체력 인증기관 설치 및 운영이 가능한 지방자치단체는 모두 신청할 수 있다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민체력인증센터 신규 공모에서 선정될 예정인 기관 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로