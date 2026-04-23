이태훈, KPGA 우리은행 챔피언십 2연패 시동…첫날 7언더파 선두

이미지 확대 이태훈의 드라이버 티샷. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 이태훈의 드라이버 티샷. KPGA 제공.

이미지 확대 임성재의 아이언 샷. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 임성재의 아이언 샷. KPGA 제공.

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캐나다 교포 이태훈이 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십에서 2년 연속 우승을 향해 힘찬 시동을 걸었다.이태훈은 23일 경기도 파주시 서원밸리CC(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 7개를 잡아내 7언더파 64타를 쳐 선두에 나섰다.올해 LIV골프를 뛰는 이태훈은 대회 개막 사흘 전에 멕시코시티 대회를 끝내고 한국으로 날아왔지만 경기 감각은 외려 더 예리했다.이태훈은 “시차 적응이 힘들어 어제 연습 라운드도 하지 못했다”면서도 “지난 3월 LIV골프 싱가포르 대회에서 준우승을 한 뒤부터 샷 감각이 좋다”고 말했다.작년 우리금융 챔피언십 우승을 계기로 올해부터 우리금융그룹의 후원을 받는 이태훈은 “여태까지 한 번도 2년 연속 우승을 한 대회가 없는데 메인 스폰서가 후원하는 대회에서 타이틀 방어를 하겠다는 욕심이 난다”고 말했다.10번 홀에서 출발한 이태훈은 15번 홀(파4)에서 4개 홀 연속 버디를 잡더니 후반에도 버디 3개를 추가했다.이태훈은 “오늘 경기 초반에는 안전하게 가자고 생각했다”며 “파 5홀 등 비교적 난도가 낮은 홀에서 버디를 잡아 좋은 경기를 할 수 있었다”고 말했다.아직 시차 적응이 완전히 되지 않았다는 이태훈은 “일단 좋은 음식을 먹고 충분한 휴식을 취한 뒤 내일도 보기 없는 경기를 하고 싶다”고 말했다.김비오, 최진호, 이정환, 황중곤, 김민규, 정찬민, 이대한, 박준섭, 김학형, 최찬 등 무려 10명이 3타차 공동2위(4언더파 67타)에 포진했다.2023년과 2024년 이 대회에서 우승한 임성재는 버디 2개와 보기 2개를 맞바꿨다.이븐파 71타에 적어낸 임성재는 공동46위에 그쳐 3번째 우승에 적신호가 켜졌다.