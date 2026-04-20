2027 충청 U대회 ‘세계 무대’ 속도…FISU, 북한 참가 추진

이미지 확대 20일 세종시청에서 FISU 회장단 방한 기자회견이 열리고 있다. 사진 왼쪽부터 마티아스 레문트 사무총장, 레온즈 에더 FISU 회장, 조직위 이창섭 부위원장. 조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 세종시청에서 FISU 회장단 방한 기자회견이 열리고 있다. 사진 왼쪽부터 마티아스 레문트 사무총장, 레온즈 에더 FISU 회장, 조직위 이창섭 부위원장. 조직위 제공

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2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회(위원장 강창희)가 2027년 충청권에서 열리는 유니버시아드대회에 국제대학스포츠연맹(FISU)과 협력 체계를 강화하며 대회 준비에 속도를 내고 있다.FISU 회장단은 유니버시아드대회에 북한의 참가를 추진하겠다는 의지도 밝혔다.조직위는 20일 세종시청에서 FISU 회장단 방한 기자회견을 개최했다.이날 기자회견에는 FISU 레온즈 에더(Leonz Eder) 회장을 비롯해 마티아스 레문트(Matthias Remund) 사무총장 등 FISU 회장단과 이창섭 부위원장을 비롯한 조직위 주요 인사들이 참석했다.조직위와 FISU는 대회의 성공적인 개최를 위한 긴밀한 협력 체계를 확인하고, 향후 준비 방향에 대해 심도 있는 소통의 시간을 가졌다.이날 레온즈 에더 FISU 회장은 “2023 대구 U대회의 큰 업적 중 하나는 남·북한 팀이 한 팀으로 입장한 것”이라며 “2027년 충청 대회에도 북한 팀의 모습을 볼 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.이어 “북한은 FISU 165개 회원국 중 하나. 대학 스포츠가 모든 사람을 통합하고 아우를 수 있다는 것을 전 세계에 보여주고 싶다”고 말했다.이창섭 부위원장은 “그동안 FISU와 긴밀히 소통하며 대회를 준비해 온 만큼, 국제기구에서도 우리의 노력을 긍정적으로 바라보고 있다”며 “FISU와 협력을 강화해 세계 대학생들에게 좋은 기억으로 남는 대회를 만들겠다”고 강조했다.FISU 회장단은 지난 16일 방한해 닷새 일정으로 대회 준비 상황 등을 점검하고 있다.충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 12일까지 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도에서 개최되는 국제 대학 스포츠 종합대회로, 세계 150여 개국 1만 5000여 명이 참가할 예정이다.