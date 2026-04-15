여자 축구대표팀, 10명이 뛴 캐나다에 1-3 패…FIFA시리즈 2연패

이미지 확대 골 세리머니를 펼치는 한국 여자 축구대표팀. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 골 세리머니를 펼치는 한국 여자 축구대표팀. 대한축구협회 제공

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신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 시리즈 2차전에서 10명이 뛴 캐나다에 지며 2연패를 당했다.한국 여자 대표팀(FIFA 랭킹 19위)은 15일(한국시간) 브라질 쿠이아바 아레나 판타날에서 열린 캐나다(9위)와 ‘FIFA 시리즈 2026’ 2차전에서 수적 우세에도 1-3으로 패했다.지난 12일 강호 브라질에 1-5로 패한 한국은 캐나다와 2차전에서도 3골이나 내주며 무너졌다. 캐나다와 역대 전적은 1승 1무 9패로 열세를 이어갔다.신 감독은 캐나다를 맞아 선수 구성에 큰 변화를 줬다. 브라질과 1차전에 선발로 나섰던 선수들과 비교해 5명을 바꿨다. 손화연(강진스완스)을 최전방 스트라이커로, 이금민(버밍엄)을 2선에 각각 배치했고 좌우 날개에 박수정(AC밀란)과 강채림(몬트리올 로즈)을 내세운 4-2-3-1 전술을 가동했다.중원에는 정민영(오타와 래피드)과 김신지(레인저스)가 포진하고, 포백은 추효주(오타와 래피드), 노진영(문경상무), 이민화(화천KSPO), 김진희(경주한수원)가 맡았다. 골문은 우서빈(서울시청)이 지켰다.첫 골은 캐나다에서 나왔다. 전반 23분 한국 측 페널티지역 왼쪽으로 쇄도한 에블린 빈스가 수비수와 경합을 이겨내고 왼발 슈팅으로 한국의 골망을 갈랐다.한국은 전반 27분 상대의 백패스를 손화연이 빼앗는 과정에서 캐나다의 중앙 수비수 제이드 로즈의 태클에 걸려 넘어졌다. 주심은 로즈가 완벽한 골 기회를 의도적으로 막았다며 즉시 퇴장을 명령했다. 이어 프리킥 키커로 나선 김신지가 오른발 프리킥으로 동점골을 뽑아냈다.전반을 1-1로 마친 한국은 후반에 수적 우세의 이점을 살리지 못하고 캐나다의 세트피스 2방에 무너졌다.캐나다는 후반 15분 바네사 질이 골대로 쇄도하며 헤더로 득점에 성공해 다시 리드를 잡았고, 후반 25분 왼쪽 코너킥 상황에서 질이 또다시 헤더로 멀티 골을 완성했다.두 경기에서 8골을 내준 여자 대표팀은 오는 19일 같은 경기장에서 잠비아(65위)와 최종전을 치른다.