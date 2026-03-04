PGA 임성재, 말본 골프웨어 입는다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

PGA 임성재, 말본 골프웨어 입는다

권훈 기자
입력 2026-03-04 08:09
수정 2026-03-04 08:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
말본 골프웨어를 착용한 임성재. 말본 제공.
말본 골프웨어를 착용한 임성재. 말본 제공.


미국프로골프(PGA)투어에서 뛰는 임성재가 말본 골프 웨어를 입고 경기에 나선다.

말본 골프웨어를 국내에 들여와 판매하는 ㈜하이라이트브랜즈(대표 이준권)는 임성재와 골프 웨어 후원 계약을 했다고 4일 밝혔다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 말본이 PGA투어에서 활동하는 한국 선수를 공식 후원하는 첫 사례다.

말본은 임성재에게 퍼포먼스 향상을 뒷받침하는 기능성 의류를 지원하고, 말본 특유의 감각으로 완성한 필드 스타일을 선보일 예정이다.

또 임성재의 필드 안팎 모습과 라이프스타일을 다양한 콘텐츠로 풀어내 골프를 문화와 일상으로 확장한 브랜드 메시지를 팬, 일반 소비자 등에게 게 전달할 계획이다.

PGA투어에서 2차례 우승했고 시즌 최고의 선수 30명만 출전하는 투어 챔피언십에 7년 연속 출전하는 등 PGA투어에서 두드러진 성과를 냈다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

임성재는 겨울 훈련을 하다 손목을 다쳐 치료와 재활에 전념하느라 지난 1월 PGA투어 개막전부터 2개월 동안 대회 출전을 못하다가 오는 6일 시작하는 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2천만달러)에 출전하면서 이번 시즌을 시작한다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
말본이 PGA투어 한국 선수를 공식 후원하는 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로