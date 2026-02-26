KLPGA투어 국내 개막전, 4월2일부터 여주 더 시에나 벨루토CC에서 열린다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA투어 국내 개막전, 4월2일부터 여주 더 시에나 벨루토CC에서 열린다

권훈 기자
입력 2026-02-26 09:22
수정 2026-02-26 09:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
KLPGA 김순희 수석부회장(왼쪽)과 신동휴 더 시에나 그룹 회장. KLPGA 제공.
KLPGA 김순희 수석부회장(왼쪽)과 신동휴 더 시에나 그룹 회장. KLPGA 제공.


올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어 국내 개막전은 4월 2일부터 나흘 동안 경기 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(파72)에서 열린다.

KLPGA(회장 김상열)는 더 시에나 그룹(회장 신동휴)과 2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈’ 개최 조인식을 했다고 26일 밝혔다.

새로 창설된 시에나 오픈은 더 시에나 그룹이 주최하고 KLPGA가 주관하며, 총상금 10억 원 규모로 4월 2일부터 5일까지 경기 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 펼쳐질 예정이다.

대회 일정과 주최사, 일정은 일찌감치 알려졌던 더 시에나 오픈은 조인식을 통해 개최 코스가 발표됐다.

KLPGA투어 시즌 개막전은 오는 12일부터 나흘 동안 태국 촌부리의 아마타 스프링스 컨트리클럽에서 열리는 리쥬란 챔피언십이지만 더 시에나 오픈은 국내에서 이번 시즌 처음 열리는 KLPGA투어 대회다.

국내 개막전이 열리는 더 시에나 벨루토 CC는 한라그룹이 1992년에 회원제 코스로 문을 열었으며 카카오VX로 소유권이 넘어갔다가 지난해 더 시에나 그룹이 인수해 기존 세라지오 CC에서 이름을 바꿨다.

지난 2012년 KLPGA투어 이데일리·리바트 레이디스 오픈에 열린 적이 있다.

더 시에나 그룹 신동휴 회장은 “2026시즌 국내 첫 대회를 더 시에나 그룹이 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 이번 대회는 단순히 대회를 하나 더 추가하는 차원을 넘어, 선수들이 최고의 환경에서 경기하고 갤러리도 현장의 감동을 직접 체감할 수 있는 대회가 될 수 있도록 준비에 주력하고 있다”고 밝혔다.

KLPGA 김상열 회장은 “본격적인 투어의 시작을 알리는 국내 개막전 개최를 결정해 주신 더 시에나 그룹에 감사드린다. 더 시에나 그룹이 지향하는 프리미엄 가치와 KLPGA의 뜨거운 열기가 만난 만큼 최고의 감동을 선사하는 국내 개막전이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다. 이번 대회가 2026시즌 KLPGA투어의 성공적인 흥행을 견인하는 최고의 대회가 되길 기대한다”고 말했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

호텔, 리조트, 골프, 패션, 주택 개발, 건축 등 다양한 분 사업을 펼치는 더 시에나 그룹은 제주 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔, 더 시에나 제주 컨트리클럽, 더 시에나 서울 컨트리클럽(구 중부CC)을 운영하고 있다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026시즌 KLPGA투어 국내 개막전의 총상금은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로