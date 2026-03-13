술 마시고 차 몰다 ‘쾅쾅’…‘직위해제’ 전 산림청장 불구속 송치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

술 마시고 차 몰다 ‘쾅쾅’…‘직위해제’ 전 산림청장 불구속 송치

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-13 17:25
수정 2026-03-13 17:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

15명 피해…5명 상해 진단서 제출

이미지 확대
업무보고 하는 김인호 산림청장
업무보고 하는 김인호 산림청장 김인호 산림청장이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)-고용노동부 업무보고에서 부처 업무보고를 하고 있다. 2025.12.11 대통령실통신사진기자단


음주운전을 하다 추돌사고를 내 직권 면직된 김인호 전 산림청장이 검찰에 넘겨졌다.

경기 분당경찰서는 도로교통법 위반(음주운전), 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 김 전 청장을 지난 11일 불구속 송치했다고 13일 밝혔다.

김 전 청장은 지난달 20일 오후 10시 50분쯤 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 본인 소유의 승용차를 운전하던 중 신호를 위반, 정상 주행하던 버스와 승용차를 잇달아 들이받은 혐의를 받는다.

사고 당시 김 청장의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었다. 해당 사고로 15명이 피해를 입었으며 이중 5명이 전치 2~3주의 상처를 입어 경찰에 상해 진단서를 제출했다.

김 전 청장은 경찰 조사에서 “정자동에서 술을 마신 뒤 1㎞가량 운전했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이재명 대통령은 사고 이튿날인 지난달 21일 김 전 청장에 대해 직권면직 조처했다.

청와대는 “산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인했다”며 이같이 밝혔다.

신구대 환경조경학과 교수를 역임한 김 전 청장은 더불어민주당 정책위원회 부의장과 환경교육혁신연구소장 등을 지냈다. 이어 지난해 8월 산림청장에 임명됐으나 6개월만에 불명예 퇴진했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김인호 전 산림청장이 검찰에 송치된 주요 혐의는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로