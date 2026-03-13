[속보] 사고 내고 또 식당 갔다…이재룡 ‘술타기’ 혐의 추가 적용

사고 낸 뒤 식당에서 지인들 만나

경찰 음주측정 방해 혐의 추가 적용

이미지 확대 경찰 조사 받고 귀가하는 이재룡 음주운전을 시인한 배우 이재룡이 10일 오후 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 차량으로 이동하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다. 2026.3.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 경찰 조사 받고 귀가하는 이재룡 음주운전을 시인한 배우 이재룡이 10일 오후 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 차량으로 이동하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다. 2026.3.10 뉴스1

배우 이재룡이 지난 7일 오전 2시쯤 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 채 그대로 달리고 있다. 자료 : SBS 닫기 이미지 확대 보기 배우 이재룡이 지난 7일 오전 2시쯤 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 채 그대로 달리고 있다. 자료 : SBS

음주 상태로 차를 몰다 중앙분리대를 들이받은 혐의로 입건된 배우 이재룡(61)씨가 사고 직후 이른바 ‘술타기’를 한 정황이 포착됐다.13일 연합뉴스TV와 뉴시스 등에 따르면 이씨를 수사 중인 서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주 운전과 사고 후 미조치 혐의를 받는 이씨에게 음주 측정 방해 혐의를 추가 적용했다.이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아났으며, 약 3시간 뒤 지인 집에서 경찰에 붙잡혔다.검거 당시 혈중알코올농도가 면허 정지 수준이었던 이씨는 첫 조사에서 음주운전 혐의를 부인했다. 그러나 사고 이튿날인 7일 변호인을 통해 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며, 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’고 시인했다.이씨는 지난 10일 경찰에 출석해 조사받았는데, 경찰이 술타기 의혹에 대해 추궁했으나 이씨는 이를 부인한 것으로 알려졌다.그러나 경찰 조사 결과 이씨는 사고 직후 강남구 자택에 차를 세운 뒤 인근 식당으로 이동한 것으로 알려졌다. 연합뉴스TV는 이씨와 지인들이 식당에서 술 1병과 고기 2인분을 주문했는데, 경찰은 주문한 음식 양이 많지 않다는 점에 비추어 이씨가 ‘술타기’를 하려 한 것으로 보고 있다고 전했다.이씨가 사고를 내기 전 여러 모임에 참석한 정황도 알려졌다.보도에 따르면 이씨는 경찰 조사에서 “사고 전 모임이 3개 있었다”면서 마지막 자리에서만 소주 4잔을 마셨다고 진술했다.경찰은 이씨가 소주 4잔을 마셨다고 진술한 모임 전 다른 모임에서도 술을 더 마셨는지를 조사하고 있다.술타기는 음주운전을 하다 사고를 낸 운전자가 경찰의 음주 측정을 방해하기 위해 사고 후 술을 마시는 수법이다.지난 2024년 가수 김호중이 이러한 방식으로 음주운전 혐의를 벗으려 해 파문이 일었고, 이를 계기로 ‘술타기’ 시도를 음주 측정 거부와 동일하게 처벌하는 법안이 지난해 6월 시행됐다.