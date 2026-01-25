사천 남일대 바다에 뛰어든 20대, 해경 구조로 생명 구해

방금 들어온 뉴스

사천 남일대 바다에 뛰어든 20대, 해경 구조로 생명 구해

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-01-25 16:17
수정 2026-01-25 16:17
이미지 확대
익수자를 구조하는 사천해양경찰서. 2026.1.25. 사천해경 제공
익수자를 구조하는 사천해양경찰서. 2026.1.25. 사천해경 제공


사천해양경찰서는 남일대 해수욕장 인근 해상에서 신변을 비관하여 바다에 뛰어든 20대 남성을 신속하게 구조했다고 25일 밝혔다.

사천해경은 지난 24일 오후 11시 8분쯤 ‘친구가 남일대 해수욕장 바다에 뛰어들겠다고 했다’는 신고를 112 경유로 접수했다.

해경은 즉시 사천파출소 순찰팀과 구조대를 현장으로 급파했다.

신고 접수 8분 만인 오후 11시 16분쯤 현장에 도착한 구조대는 수색 끝에 바다에 빠진 20대 남성 A씨를 발견했다.

구조대원 2명은 곧바로 바다로 뛰어들어 A씨를 구조, 구조대 보트로 인양하고 나서 심폐소생술(CPR)을 2~3분가량 시행했다. 해경의 응급처치로 맥박과 호흡이 돌아온 A씨는 인근 병원으로 옮겨졌다.



사천해양은 “야간의 긴박한 상황이었지만 구조대원의 신속한 구조로 소중한 생명을 구할 수 있었다”며 “국민의 생명을 지킬 수 있도록 24시간 즉응 태세를 유지하겠다”고 전했다.
사천 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로