시흥 대우건설 현장 하청 근로자 1명 사망

크레인에 걸린 철제 계단에 맞아

2025-09-10 12면

대우건설이 시공 중인 아파트 건설 현장에서 근로자가 숨지는 사고가 발생했다.9일 소방당국에 따르면 이날 오후 3시 34분쯤 경기 시흥시 정왕동 거북섬 내 푸르지오 디오션 아파트 신축 현장에서 하청업체 소속 50대 근로자 A씨가 사망했다. 사고는 26층 옥상에서 철제 계단을 옮기는 과정에서 났다. 크레인에 걸린 계단이 갑자기 한쪽으로 기울어지며 A씨를 강타했고, 그는 끝내 현장에서 숨을 거뒀다. 경찰은 목격자 진술을 토대로 정확한 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 “크레인 양쪽에 걸려 있던 계단 가운데 한쪽이 원인 불명으로 떨어져 균형을 잃으면서 사고가 난 것으로 보인다”고 설명했다. 경찰은 추후 현장 책임자에게 업무상 과실치사 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있다.고용노동부도 현장에 작업중지 명령을 내렸다. 동시에 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사에 착수했다. 사고 현장은 대우건설이 시공을 맡은 총 4개 동, 400세대 규모 아파트 단지로 내년 2월 완공될 예정이다. 김보현 대우건설 사장은 사고 직후 현장을 찾아 수습에 나섰다.대우건설은 최근 연이어 안전사고가 발생해 도마에 오르고 있다. 불과 닷새 전인 지난 4일에도 울산 남구 액화천연가스(LNG)탱크 구축 공사 현장에서 바닥 청소 작업을 하던 근로자가 온열질환으로 숨졌다.