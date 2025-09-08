제주 해안서 중국 빵·기름통 들어있는… 수상한 고무보트 발견

방금 들어온 뉴스

제주 해안서 중국 빵·기름통 들어있는… 수상한 고무보트 발견

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2025-09-08 11:19
수정 2025-09-08 16:45
용수리 해녀탈의장 인근 해안서 미확인 고무보트
사람은 없고 낚싯대·구명조끼 6벌·중국산 표기 빵 확인

제주 해안서 발견된 정체불명의 보트
제주 해안서 발견된 정체불명의 보트 해경과 경찰 등 관계자들이 8일 오전 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 연합뉴스


제주 한경면 용수리 인근 해안에서 구명조끼, 중국빵 등이 들어있는 수상한 고무보트가 발견됐다.

제주해양경찰서는 8일 오전 7시 56분쯤 한경면 용수리 해녀탈의장 인근 해안에서 미확인 고무보트(90마력 선외기)가 있다는 마을주민의 신고를 접수했다고 밝혔다.

접수 즉시 한림파출소에서 현장으로 이동하였으며, 오전 8시 20분쯤 현장 도착해 확인에 나섰다.

현장 확인 결과 고무보트에서 사람은 발견되지 않았으나 선낚싯대 2대 거치, 구명조끼 6벌, 중국산 표기 빵, 국방색(초록) 유류통(20ℓ), 흰색 말통 1개(휘발유 5분의 1 남아있는 상태), 빨간색 유류통(55ℓ 1개·25ℓ 1개) 2개(55ℓ는 반 정도 남아 있음· 25ℓ는 빈통), 전동추진기 등을 확인했다.

해경 측은 해경, 육경, 군부대 등 관계기관에서 밀입국, 해양사고 등 여러 가능성을 두고 조사 중이라고 전했다.
제주 강동삼 기자
