지하철 내 연기에 승객 100여명 대피 “보조배터리서 시작”

방금 들어온 뉴스

이정수 기자
입력 2025-08-28 07:51
수정 2025-08-28 09:20
지난 27일 오후 10시 23분쯤 서울 지하철 4호선 이촌역으로 진입하던 열차 안에서 연기가 발생해 승객 100여명이 대피했다. 연기는 한 외국인 승객이 지닌 보조배터리에서 시작된 것으로 파악됐다(사진 일부 모자이크 처리함). 유튜브 채널 ‘코레일’(한국철도공사 코레일 아닌 개인 채널) 캡처
서울 지하철 4호선 열차 안에서 연기가 발생해 승객 100여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

소방당국 등에 따르면 지난 27일 오후 10시 23분쯤 서울 지하철 4호선 이촌역으로 진입하던 열차 안에서 연기가 발생했다.

연기는 한 외국인 승객이 갖고 있던 보조배터리에서 시작된 것으로 파악됐다.

다른 승객들이 열차 내 비치된 소화기로 진화에 나서 연기가 화재로 번지지는 않았다. 인명이나 시설물 피해는 발생하지 않았다.

서울교통공사는 곧바로 승객 100여명을 하차시키고 열차를 차고지로 회송했다.
