대리기사, 운전 중 주택 들이받아…조수석 차주는 숨져

서울의 한 주택가 골목에서 대리기사가 운전하던 차량이 주택 외벽을 들이받아 조수석에 타고 있던 차주가 사망하는 사고가 발생했다.지난 17일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 11시 30분쯤 서울 동작구 상도동의 한 골목에서 60대 대리운전 기사 A씨가 운전하던 차량이 주택 외벽과 전봇대 등을 들이받았다.이 사고로 대리기사는 경상을 입었지만, 조수석에 타고 있던 50대 남성 차주가 충격으로 차량 밖으로 튕겨 나가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.경찰은 운전자인 대리기사에게서 음주나 마약 정황은 발견되지 않았다고 했다.경찰은 운전자 부주의로 인한 사고로 보고 정확한 사고 경위를 파악하기 위해 블랙박스와 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석 중이다.또 A씨에 대해 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의를 적용해 입건할 방침이다.