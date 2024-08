술병 들고 핸들 잡고…‘슈가 챌린지’에 K팝 팬들 티격태격

운전석에 앉아 술병 들고 있는 사진

‘슈가 챌린지’ 해시태그와 함께 확산

“음주운전 옹호” 비판에 ‘아미’ “우리와 무관”

이미지 확대 한 해외 K팝 팬이 엑스(X·옛 트위터)에 자동차 운전석에 앉은 채 한 손으로 술병을 들고 있는 사진을 ‘슈가 챌린지’라는 해시태그와 함께 올렸다. 자료 : 엑스 닫기 이미지 확대 보기 한 해외 K팝 팬이 엑스(X·옛 트위터)에 자동차 운전석에 앉은 채 한 손으로 술병을 들고 있는 사진을 ‘슈가 챌린지’라는 해시태그와 함께 올렸다. 자료 : 엑스

이미지 확대 해외 K팝 팬들이 엑스(X·옛 트위터)에 자동차 운전석에 앉은 채 한 손으로 술병을 들고 있는 사진을 ‘슈가 챌린지’라는 해시태그와 함께 올렸다. 자료 : 엑스 닫기 이미지 확대 보기 해외 K팝 팬들이 엑스(X·옛 트위터)에 자동차 운전석에 앉은 채 한 손으로 술병을 들고 있는 사진을 ‘슈가 챌린지’라는 해시태그와 함께 올렸다. 자료 : 엑스

이미지 확대 BTS 슈가. 연합뉴스·팬 커뮤니티 플랫폼 위버스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 BTS 슈가. 연합뉴스·팬 커뮤니티 플랫폼 위버스 캡처

김소라 기자

술병을 든 채 자동차 핸들을 잡은 모습을 인증하는 이른바 ‘슈가 챌린지’가 소셜미디어(SNS)에서 확산되자 K팝 팬들이 충돌했다. 그룹 방탄소년단 멤버 슈가(31·본명 민윤기)의 팬들이 슈가의 ‘만취 전동스쿠터 운전’을 옹호하기 위해 확산시킨 챌린지라는 주장에 방탄소년단의 팬덤 ‘아미’가 “우리와 무관하다”며 강하게 반발하고 나섰다.12일 엑스(X·옛 트위터)에는 ‘#SugaChallenge(슈가챌린지)’라는 해시태그와 함께 자동차 운전석에서 술병을 든 모습을 인증하는 사진이 다수 올라오고 있다. 사진에는 전원이 켜진 차량 대시보드나 핸들을 잡고 있는 손과 함께 술병을 든 모습이 담겨있는가 하면, 일부 사진은 운전을 하며 술병을 입에 대고 마시는 듯한 모습도 담겨 있다.이같은 사진은 “항상 민윤기와 함께(Always with you Min Yoongi)”, “우리는 윤기를 지지해(We stand with Yoongi)” 등의 글과 함께 올라오고 있다. 이에 K팝 팬들은 “음주운전을 옹호하나”며 비판을 쏟아냈다. 한 K팝 팬은 “자신의 아이돌이 잘못을 했다는 사실을 받아들이지 못한 팬들이 위법행위를 한다”고 꼬집었다.이에 방탄소년단 팬들은 “우리와 무관하다”며 반박하고 나섰다. ‘슈가 챌린지’가 엑스에 실시간 트렌드로 떠오르자 방탄소년단의 한 팬은 “우리 ‘아미’는 이런 거짓된 트렌드와 아무 관련도 없다. 윤기를 그냥 놔둬달라”고 호소했다.급기야 ‘아미’는 ‘#ItWasNotARMY(그건 아미가 아니다)’라는 해시태그와 함께 “아미는 이러한 트렌드에 관여하지 않았다”고 주장했다. 이어 다른 유명 K팝 아이돌 그룹의 이름을 나열하며 “다양한 음악 팬덤과 관련된 많은 사람들이 특정 상황을 조롱하기 위해 ‘표적 트렌드’를 시작했다”면서 “(슈가의 사건이) 자동차에서 발생한 게 아닌데도 차량 내에서 음주를 묘사하는 이미지를 공유하고 있다”고 지적했다.아미의 이같은 해명은 다른 K팝 아이돌의 팬덤으로 불똥이 튀었다. 슈가를 조롱하기 위해 ‘슈가 챌린지’를 하고 있다고 지목된 다른 K팝 아이돌의 팬들은 “왜 우리 아이돌을 끌어들이나”, “아미가 다른 팬덤을 괴롭힌다”고 목소리를 높였다.한편 서울 용산경찰서는 술을 마신 채 전동스쿠터를 운전한 혐의를 받는 슈가에 대한 소환 조사를 조만간 실시할 예정이다.슈가는 지난 6일 서울 용산구 한남동 자택 근처에서 만취 상태에서 전동스쿠터를 운전한 혐의를 받고 있다. 슈가가 스쿠터를 운전하다 넘어진 뒤 이를 발견한 경찰이 음주 측정을 한 결과 혈중알코올농도가 0.227%로 면허 취소 기준(0.08% 이상)을 훨씬 웃돈 것으로 알려졌다.경찰은 슈가의 면허 취소를 위한 행정 처분 절차에 돌입한 상태다.슈가는 지난 3월 기초군사훈련을 받기 위해 충남 논산 훈련소에 입소했고, 현재 사회복무요원으로 근무하고 있다. 슈가의 소집해제일은 오는 2025년 6월이다.