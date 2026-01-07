李대통령 “한중 관계 서로 필요…자극하거나 배척할 필요 없어”

“이번 방중에서 생각보다 많은 진전”
이재명 대통령. 자료 : MBC
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) “한중 관계는 서로에게 정말 필요한 관계로, 불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요 없다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 중국 상하이에서 열린 동행 기자단과의 오찬 간담회 모두발언에서 “정부는 한중관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고, 각자 국익을 중심에 두는 원칙 위에서 관리할 생각”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “더 나은 환경을 만들 수 있는데 왜 불필요하게 근거 없는 사안을 만들어 갈등을 촉발하는지 이해가 안 된다”며 “앞으로는 서로 도움 되는 관계로 바꾸면 좋겠다”고 말했다.
또 중국과 ‘경쟁적 협력, 협력적 경쟁’이 필요하다면서 “최근 문제 되는 공급망 협력, 한반도 평화와 역내 안정 문제에 대해 방문 기간 진지하고 책임 있는 대화가 이뤄졌다”고 전했다.
이 대통령은 “이번 방중은 생각보다 더 많은 진전이 있었던 것 같다”며 “교감도 많이 이뤄졌고, 대립할 수 있는 사안들에 대해서도 원만하게 해소할 수 있는 길을 찾아냈던 것 같다”고 덧붙였다.
