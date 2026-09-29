사회 [포토] 은행 열매의 계절 입력 2026-09-29 13:36 수정 2026-09-29 13:36 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/29/20260929800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 29일 부산 부산진구 황령대로 일원에서 구청 공원녹지과 관계자들이 가을철 은행 열매 낙과로 인한 악취와 보행 불편을 막기 위해 진동수확기를 활용해 은행 열매를 채취하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 구청에서 은행 열매를 채취한 주된 목적은? 악취와 보행불편 방지 상품 판매용 수확