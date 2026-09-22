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골목상권 살리자…부산시, 소상공인에 에너지바우처 지급

신정훈 기자
입력 2026-09-22 13:47
수정 2026-09-22 13:47
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연 매출 3억원 이하 소상공인에 20만원씩

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부산시청사. 부산시청 제공
부산시청사. 부산시청 제공


부산시는 민생 100일 비상조치의 하나로 소상공인을 대상으로 20만원의 에너지바우처를 지원한다고 22일 밝혔다.

에너지바우처는 전기요금과 휘발유·경유·LPG 등 차량 연료비에 사용할 수 있다. 동백전 카드로 결제하면 에너지바우처가 먼저 차감된다.

지원 대상은 연 매출 3억원 이하 소상공인(휴‧폐업자 제외)이며, 사행성·유흥업 등 소상공인 정책자금 제외 업종은 대상에서 제외된다.

신청 기간은 28일부터 11월 6일까지다. 신청 시 행정안전부 공공 마이데이터 제공 요구 및 간편인증을 수행하면 국세청 신고 매출액을 자동으로 확인한다. 별도의 증빙서류는 제출하지 않아도 된다.

전재수 부산시장은 “소상공인이 살아야 골목상권이 살아난다”라며 “이번 사업을 바탕으로 소상공인을 위한 정책을 적극 펼쳐 나가겠다”라고 말했다.
부산 신정훈 기자
세줄 요약
  • 부산시, 소상공인 20만원 에너지바우처 지원 발표
  • 연 매출 3억원 이하 대상, 휴·폐업자 제외
  • 전기요금·차량 연료비 사용, 동백전 우선 차감
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