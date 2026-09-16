포항 청년을 한자리에…‘청년의날’ 맞아 소통 창구 활짝

세줄 요약 포항시가 청년의 날을 맞아 19일 ‘2026 포항시 청년주간행사’를 연다. 재테크·창업 강연과 청년정책포럼, 플리마켓, 작품 전시, 스탬프 투어와 원데이 클래스까지 마련해 청년들이 배우고 제안하고 교류하게 한다. 청년의 날 맞아 포항 청년주간행사 개최

재테크·창업 강연과 정책포럼 순차 진행

플리마켓·전시·체험으로 교류 확대

이미지 확대 ‘2026 포항시 청년주간행사’ 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 포항시 청년주간행사’ 포스터. 포항시 제공

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경북 포항시가 오는 19일 청년의 날을 맞아 ‘2026 포항시 청년주간행사’를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 청년주간은 청년들이 직접 참여하고 소통할 수 있는 프로그램으로 구성된다. 이날 강석원 유스핀랩 전문강사의 재테크 강연 ‘내 돈의 주인이 되는 법’을 시작으로, 오는 17일에는 조웅래 ㈜선양소주 회장의 ‘불광불급, 미치지 않으면 이룰 수 없다!’ 강연이 펼쳐진다. 18일에는 정혜수 핑키핑키 대표의 ‘선배 창업가의 REAL 스토리’가 이어져 창업 노하우를 전한다.청년의 날인 19일에는 ‘청사진, 청년이 사는 진짜 포항, 내일을 그리다’를 주제로 청년정책포럼이 열린다. 포럼은 청년들이 느끼는 고민과 필요한 정책 아이디어를 자유롭게 제안하는 형식으로 펼쳐진다.이와 함께 포항청춘센터＆청년창업플랫폼 야외 잔디밭에서는 청년 창업가들이 자신의 상품을 홍보·판매하는 플리마켓 ‘플플마켓(PLATFORM FLEA MARKET)’이 개최된다. 청년 작가와 수강생들이 참여하는 작품 전시회도 상시 운영해 지역 청년들의 교류를 돕는다.참여형 체험 프로그램도 마련된다. 미션을 수행하면 기념품을 제공하는 ‘청춘 로드’ 스탬프 투어, 청년 창업가와 함께하는 원데이 클래스 ‘청함원클’, 테라리움 자석 만들기 등을 체험할 수 있다.박진숙 일자리청년과장은 “청년들이 관심 있는 분야를 배우는 것부터 작품·브랜드 교류, 정책 제안에 이르기까지 다양하게 준비했다”며 “많은 청년들이 참여해 서로 연결되고 새로운 경험을 나누는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.