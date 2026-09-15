[속보] ‘청렴 워크숍’서 돈 걸고 화투 쳤다… 전남광주 소방관 5명 대기발령

세줄 요약 전남광주 소방본부가 청렴 워크숍에서 화투 도박을 한 소방관 5명에게 대기발령을 내렸다. 소방청 감찰에서 수만원을 걸고 사행성 행위를 한 사실이 확인됐고, 본부는 징계위원회를 열어 수위를 정할 예정이다. 청렴 워크숍 화투 도박 의혹 사실 확인

전남광주 소방관 5명 대기발령 조치

소방본부 징계위원회 열어 수위 결정

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청렴도 향상을 위한 워크숍에서 화투 도박을 한 소방관 5명이 징계 절차를 밟게 됐다.15일 전남광주통합특별시소방본부 등에 따르면 소방본부는 이날 옛 광주소방안전본부 소속 소방관 5명에게 대기발령 조처를 내렸다.지난달 12일부터 약 한 달간 이뤄진 소방청 감찰에서 도박 의혹이 사실로 확인된 데 따른 후속 조치다.앞서 소방청은 지난 2월 전남광주 영광에서 열린 ‘2026년 THE 청렴한 워크숍’에서 소방관들이 수만원 상당의 돈을 걸고 화투패를 이용한 사행성 행위를 한 사실을 확인하고, 이들에 대한 중징계가 필요하다는 취지의 의견을 전달한 것으로 알려졌다.당초 도박 의혹으로 감찰을 받은 소방관은 6명이었지만, 이 중 1명은 직장 내 갑질을 호소하다 숨진 여성 소방관 사건과 관련한 비위로 이미 파면돼 대기발령 대상에서 제외됐다.지난달 소방본부 익명 제보시스템에는 이들에 대한 도박 의혹이 제기됐고, 감찰 업무 담당자들이 연루된 사안인 만큼 소방본부는 자체 조사 없이 소방청에 감찰을 의뢰했다.소방본부는 소방청 조사 결과에 따라 이들에 대한 징계 의결을 요구할 예정이다. 최종 징계 수위는 징계위원회에서 결정된다.소방본부 관계자는 “감찰을 통해 도박 의혹이 사실로 확인된 만큼 조만간 징계위원회를 열어 이들에 대한 구체적인 징계 수위를 결정할 예정”이라고 말했다.