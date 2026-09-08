한수정, 본원·소속기관 근무 신규 직원 27명 채용

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한수정, 본원·소속기관 근무 신규 직원 27명 채용

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-09-08 10:11
수정 2026-09-08 10:11
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직급에 따라 별도 임용, 3개월 수습 거쳐 정규직 전환

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한국수목원정원관리원
한국수목원정원관리원


한국수목원정원관리원(한수정)은 본원과 소속 기관(5곳)에서 근무할 신규 직원 27명을 공개 채용한다.

한수정은 수목 유전자원의 보존과 자원화를 위해 기후·식생대별 국립수목원을 조성해 운영·관리하는 산림청 산하 준정부기관이다. 채용 분야는 AI·디지털, 일반행정, 시설관리, 전시원·정원관리, 산림생물자원연구 등이며 일반직(4급 1명·5급 16명) 17명과 공무직 10명 등이다. 소속 기관은 국립백두대간수목원·국립세종수목원·국립한국자생식물원·국립정원문화원·국립정원소재센터 등이다.

원서는 21일 오전 11시까지 한수정 채용 홈페이지(https://koagi.plusrecruit.co.kr)에서 접수한다. 채용은 서류·필기·면접 전형으로 진행하며 직급에 따라 10월 30일과 11월 2일 각각 임용 예정이다. 임용 후 3개월의 수습 기간을 거쳐 정규 직원으로 전환한다.

대전 박승기 기자
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