신라 천년 역사를 미디어아트로…경주 대릉원서 빛의 축제

세줄 요약 경주 대릉원에서 신라 천년의 역사를 첨단 미디어아트로 풀어낸 ‘2026 국가유산 미디어아트 경주 대릉원’이 열렸다. 27일까지 매일 밤 고분 4곳을 무대로 미디어파사드와 3D 영상이 펼쳐지고, 빛의 숲과 도슨트 투어, 체험 프로그램도 운영한다. 경주 대릉원, 신라 천년 역사 미디어아트 재해석

고분 4곳 미디어파사드와 3D 영상 상영

빛의 숲·도슨트·체험 프로그램 운영

이미지 확대 경북 경주 대릉원을 고분을 배경으로 펼쳐지는 미디어아트. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 대릉원을 고분을 배경으로 펼쳐지는 미디어아트. 경주시 제공

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경북 경주 대릉원에서 신라 천년의 역사를 첨단 미디어아트로 재해석한 빛의 축제가 펼쳐진다.경주시는 오는 27일까지 매일 오후 7시 30분부터 2시간 동안 미디어아트를 선보이는 ‘2026 국가유산 미디어아트 경주 대릉원’을 개최했다고 7일 밝혔다.올해 행사는 ‘대릉원, 영원’을 주제로 대릉원이 품은 신라의 역사와 문화유산을 첨단 미디어 기술로 선보인다. 행사 기간 대릉원 주요 고분 4곳을 무대로 각각의 역사와 이야기를 담은 미디어파사드가 펼쳐진다.90호분에서는 경주 분지의 형성과 신라의 탄생을, 미추왕릉에서는 박·석·김으로 이어지는 신라 왕조의 기틀을 표현한다. 황남대총에서는 신라의 꿈과 영광을, 천마총에서는 찬란한 황금 문화유산을 3D 그래픽 등 첨단 영상기술을 활용해 재해석한다.대릉원 입구에서 중앙광장까지는 반딧불 조명과 레이저, 안개 연출을 활용한 ‘빛의 숲’을 조성해 색다른 야간 경관을 선보인다. 야간 도슨트 투어 ‘아, 신라의 밤이여’를 비롯해 빛의 소망볼 작성, LED 황금 왕관 만들기, UV 야광 유물 발굴 체험 등 다양한 체험형 프로그램도 운영한다.주낙영 경주시장은 “대릉원의 역사·고고학적 가치와 신라의 찬란한 문화를 첨단 미디어아트로 새롭게 만날 수 있는 특별한 행사”라며 “가을밤 경주를 찾은 시민과 관광객들이 천년 신라의 빛과 이야기를 함께 즐기며 아름다운 추억을 만들길 바란다”고 말했다.