천연기념물 삽살개 ‘킹슬리’, 경산 1호 ‘착한펫’ 됐다

세줄 요약 천연기념물 제368호 삽살개 킹슬리가 경산시 1호 착한펫에 가입했다. 착한펫은 반려동물 이름으로 매월 2만 원 이상 정기기부에 참여하는 프로그램이다. 기부자는 한국삽살개재단 관계자 부부로, 받은 사랑을 지역사회와 나누고 싶다고 밝혔다. 천연기념물 삽살개 킹슬리, 경산 1호 착한펫 가입

반려동물 이름으로 매월 2만 원 이상 정기기부

지역사회 나눔 확산과 반려문화 의미 부여

이미지 확대 경북 경산시 ‘착한 펫’ 1호 가입식 모습. 경산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경산시 ‘착한 펫’ 1호 가입식 모습. 경산시 제공

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천연기념물 삽살개 ‘킹슬리’ 경산시 1호 착한펫 됐다경북사회복지공동모금회는 천연기념물 제368호 삽살개 ‘킹슬리(어진)’가 ‘경산시 1호 착한펫’에 가입했다고 7일 밝혔다.‘착한펫’은 반려동물 이름으로 매월 2만 원 이상 정기기부에 참여하는 프로그램이다.기부자는 경산시민이자 부부인 김한아 한국삽살개재단 사외이사와 폴 질카 한국삽살개재단 홍보대사다.이 부부는 “킹슬리와 함께 생활하며 받은 행복과 많은 분의 사랑을 지역사회와 함께 나누고 싶어 착한펫 가입을 결정했다”며 “경산시 1호 착한펫이 된 만큼 킹슬리와 함께하는 나눔이 많은 반려인에게도 좋은 의미로 전해지길 바란다”고 말했다.조현일 경산시장은 “경산의 역사와 함께한 천연기념물 삽살개가 지역사회를 위한 나눔에 동참하게 돼 뜻깊다”며 “사람과 동물이 함께 행복한 나눔도시 경산을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.