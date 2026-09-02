춘천몰 추석 기획전…“최대 30% 할인”

세줄 요약
- 춘천몰 추석맞이 기획전 진행
- 매주 목요일 30% 할인 쿠폰 제공
- 명절 장보기 부담 완화 목적
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강원 춘천시의 온라인 쇼핑몰인 춘천몰 홈페이지. 화면 캡처
강원 춘천시는 인터넷 쇼핑몰인 춘천몰에서 추석맞이 기획전을 연다고 2일 밝혔다.
오는 17일까지 매주 목요일 오후 3시 전 상품을 30% 할인하는 쿠폰을 제공한다.
쿠폰은 1만원 구입할 때 쓸 수 있고, 최대 할인액은 2만원이다. 쿠폰을 발급받고 2일 동안 쓰지 않으면 자동 소멸된다.
춘천몰에서는 지역 대표 먹거리인 닭갈비를 비롯한 돼지고기, 소고기 등의 축산물과 농산물, 가공식품, 건강식품, 견과류, 음료, 전통주, 화장품을 구입할 수 있다.
시 관계자는 “시민들의 명절 장보기 부담을 덜고, 기업의 매출 증대를 돕기 위해 기획했다”고 말했다.
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