월급 1100만원인데 ‘지원자 0’…3300만원으로 올려 60대 뽑은 이유

세줄 요약 의료취약지인 신안군이 보건소 시니어 의사 채용을 위해 월급을 1100만원에서 3300만원으로 대폭 올린 끝에 61세 의사를 뽑았다. 지난해와 올해 여러 차례 공고했지만 지원자가 없자 조건을 높였고, 6명 지원자 중 1명을 최종 선발했다. 월급 3300만원 인상 끝 시니어 의사 채용

신안군, 여러 차례 공고에도 지원자 없어

의료취약지 구조 개선과 국비 확대 주장

이미지 확대 신안군청 전경. 신안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 신안군청 전경. 신안군 제공

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의료취약지인 전남광주 신안군이 3300만원으로 월급을 파격 인상한 끝에 결국 시니어(은퇴) 의사를 구했다.2일 신안군에 따르면 전날 군청 홈페이지에 신안군 보건소에서 근무할 시니어 의사 A(61)씨를 최종 합격자로 발표했다.앞서 군은 의료 공백을 해소하기 위해 지난해 2차례, 올해 들어서만 3차례 시니어 의사 채용 공고를 냈다.당초 군은 월급을 1100만원으로 공고한 후 1300만원으로 인상했지만 지원자가 없었다. 이에 월급을 3300만원으로 인상하자 지원자가 몰렸고 결국 채용에 성공했다.시니어 의사 6명이 지원했고 이 중 1명이 채용됐다. 시니어 의사는 오는 10월부터 1년간 근무한다.1004개 섬으로 이뤄진 신안군은 전국에서도 대표적인 의료취약지역으로 현재 지역 내 보건지소 16곳 가운데 절반인 8곳이 의사 없이 운영되고 있다.일부 보건지소는 보건진료 전담공무원이 의사 역할을 대신하고 있다.군은 의료취약지는 구조적으로 의사 확보가 어려운 만큼 시니어 의사 나이 기준을 현행 만 60세 이상에서 만 55세 이상으로 완화하고 국비 지원을 확대해야 한다고 주장했다.