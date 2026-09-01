애들 보는 교과서에 ‘엉터리 태극기’가 딱…‘2002년 한국 월드컵’ 황당 오류까지

세줄 요약 정부 검정 중학교 국어 교과서에서 태극기 문양이 잘못 그려지고, 자습서에는 ‘2002년 한국 월드컵’이라고 적혀 오류가 지적됐다. 서경덕 교수는 학부모 제보 사진을 공개하며 출판사뿐 아니라 검정도서를 승인한 교육부도 책임이 크다고 비판했다. 중학교 국어 교과서 태극기 문양 오류 지적

자습서 월드컵 명칭 오기, 정식 표기 필요

출판사·교육부 책임론 함께 제기

이미지 확대 서경덕 성신여대 교수는 1일 시중 한 교과서에서 태극기 오류를 발견했다고 밝혔다. 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 서경덕 성신여대 교수는 1일 시중 한 교과서에서 태극기 오류를 발견했다고 밝혔다. 페이스북 캡처

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정부가 검정하는 중학교 교과서의 태극기 문양이 잘못 그려지고 자습서에선 월드컵 명칭까지 틀렸다는 지적이 나왔다.서경덕 성신여대 교수는 1일 페이스북을 통해 학부모로부터 제보받은 사진을 공개하며 A출판사가 발행한 중학교 2학년 2학기 국어 교과서에 태극기가 잘못 그려져 있는 것을 확인했다고 밝혔다.서 교수에 따르면 해당 교과서에 실린 그림의 태극 무늬가 올바르지 않게 표기됐다.아울러 해당 그림을 설명하는 자습서 내 표기에도 문제가 지적됐다.자습서에는 해당 그림에 대한 설명을 자습서가 ‘2002년 한국 월드컵’이라고 실었지만 정식 명칭인 ‘2002년 한일 월드컵’으로 수정돼야 한다는 것이다.서 교수는 “우리 아이들이 배우는 교과서에 이런 오류가 발생한 건 정말로 있을 수 없는 일”이라며 “출판사도 문제지만 이 교과서는 ‘검정도서’로 교육부가 승인하는 도서이기에 교육부도 책임이 크다는 것을 반드시 알아야 할 것”이라고 꼬집었다.이어 “지금까지 오랜 기간 동안 해외에서 잘못 사용되고 있는 ‘엉터리 태극기’를 많이 시정해 왔다”면서 “이젠 국내에서 잘못 사용되고 있는 태극기 디자인도 함께 시정해 나가겠다”고 밝혔다.