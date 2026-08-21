사회 [포토] 구미 ‘을지연습 실제훈련’ 입력 2026-08-21 10:54 수정 2026-08-21 10:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/21/20260821800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 훈련의 공식 명칭은 무엇인가요? 2026 을지연습 실제훈련 강변체육공원 특수훈련