[포토] 구미 ‘을지연습 실제훈련’

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[포토] 구미 ‘을지연습 실제훈련’

입력 2026-08-21 10:54
수정 2026-08-21 10:54
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21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다.

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