“내 지갑이 중고 거래 사이트에”…취객 도와주는 척 훔친 뒤 팔다 덜미

중고 거래 위장 경찰에 현장서 덜미

이미지 확대 훔친 취객의 지갑을 팔기 위해 올린 중고 거래 사이트. 대전경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 훔친 취객의 지갑을 팔기 위해 올린 중고 거래 사이트. 대전경찰청 제공

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술에 취한 취객을 도와주는 척하며 소지품을 훔친 뒤 중고 거래 사이트에서 판매하려던 30대가 경찰에 붙잡혔다.대전둔산경찰서는 19일 취객을 부축해 주는 수법으로 소지품을 훔친(부축빼기) 혐의(절도)로 30대 A 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다. A 씨는 지난 6월 27일 오전 4시쯤 대전 서구의 한 골목길에서 오토바이를 타고 가던 중 길가에 쓰러져 있는 20대 B 씨를 보고 부축하는 척하다 B 씨의 옷에서 지갑과 백화점 상품권 등 17만 원 상당을 훔친 혐의를 받고 있다. 그는 만취해 몸을 가누지 못하는 B 씨를 깨우고 물을 나눠 주는 등 호의를 베푼 뒤 현장을 떠났다.선행은 다음 날 ‘반전’으로 이어졌다. B 씨는 잃어버린 줄 알았던 지갑과 상품권이 중고 거래 플랫폼인 당근마켓에 매물로 올라온 것을 확인하고 경찰에 신고했다. 당근에 올라온 지갑에는 자세한 제품 설명까지 덧붙여 있었다. 경찰은 중고 거래 희망자로 위장한 뒤 직거래 장소 인근에서 A 씨를 체포했다.