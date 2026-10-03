사이버 해킹 동시다발 터지는데…“KISA 조사 인력, 대형 사고에 중복 투입”

과방위 與김우영 의원, KISA 자료 분석

침해사고 신고, 3년 새 1142→2383건

전담 인력 25→37명, 1인당 부담 커져

김우영 의원 “적정인력 기준 마련 필요”

이미지 확대 지난해 4월 서울 송파구 한국인터넷진흥원(KISA) 상황실에서 직원들이 인터넷 현황을 모니터링하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 4월 서울 송파구 한국인터넷진흥원(KISA) 상황실에서 직원들이 인터넷 현황을 모니터링하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 통신3사 및 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 KISA 인력 투입 현황. 김우영 더불어민주당 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 통신3사 및 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 KISA 인력 투입 현황. 김우영 더불어민주당 의원실 제공

이미지 확대 김우영 더불어민주당 의원. 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김우영 더불어민주당 의원. 의원실 제공

세줄 요약 국내 은행과 캐피탈사를 겨냥한 AI 활용 해킹 의심 공격이 잇따르며 동시다발 침해사고 대응 역량 강화 필요성이 커졌다. KISA 침해사고 신고는 3년 새 두 배 이상 늘었지만 전담 인력은 소폭 증가에 그쳐, 대형 사고가 겹치면 조사 공백이 우려된다. 침해사고 신고 3년 새 두 배 이상 증가

KISA 전담 인력 증원은 소폭에 그침

대형 사고 중복 투입으로 공백 우려

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국내 주요 시중은행과 캐피탈 업체가 인공지능(AI) 활용 해킹으로 추정되는 공격을 받으면서 동시다발 사고에 대응할 수 있는 역량 강화가 필요하다는 지적이 제기됐다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김우영 더불어민주당 의원이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 자료를 보면 침해사고 신고 접수는 2022년 1142건에서 지난해 2383건으로 3년 새 2배 이상 증가했다.반면 침해사고 원인분석과 재발방지 기술지원 전담 인력은 같은 기간 25명에서 37명으로 늘어나는 데 그쳤다. 전담 인력 1인당 부담은 오히려 더 커진 셈이다.최근 통신3사, 쿠팡 등 대형 사고에는 상당수 전문 인력이 장기간 투입된 것으로 나타났다. SK텔레콤 침해사고 민관합동조사단에는 KISA 직원 11명, KT에는 18명, LG유플러스에는 6명이 참여했고 쿠팡에도 19명이 투입됐다. 이 중 16명은 두 개 이상 조사단에 중복 참여한 것으로 드러났다.KISA는 해마다 두 자릿수의 인력 확충을 지속적으로 요구했지만 실제 반영 인원은 한 자릿수에 그쳤다.김우영 의원은 “포렌식과 사고원인 분석 등의 전문 인력이 여러 사고에 반복적으로 중복 투입되지 않도록 적정인력 기준과 안정적인 전문인력 확보방안을 마련해야 할 필요가 있다”고 밝혔다. 이어 “사이버 침해사고가 늘고 있어 한 사건의 조사가 끝나기 전에 또 다른 대형사고가 발생할 가능성까지 대비해야 한다”고 강조했다.