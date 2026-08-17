경남 가뭄 갈증 풀었다… 이번엔 150㎜ ‘물폭탄’

경남 지역 국가소방동원령 해제

부산 등 산사태 경보 ‘주의’ 격상

오늘까지 전국에 호우 피해 우려

이미지 확대 메마른 백안저수지 채운 단비 제81주년 광복절 연휴인 16일 경남 밀양시 무안면 백안저수지에 비가 내리며 장기간 극심한 가뭄으로 ﻿갈라졌던 바닥을 적시고 있다. 전날 밤부터 제주와 남부권을 중심으로 전국 곳곳에서 내리기 시작한 비는 17일까지 이어질 것으로 예보됐다.

밀양 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 메마른 백안저수지 채운 단비 제81주년 광복절 연휴인 16일 경남 밀양시 무안면 백안저수지에 비가 내리며 장기간 극심한 가뭄으로 ﻿갈라졌던 바닥을 적시고 있다. 전날 밤부터 제주와 남부권을 중심으로 전국 곳곳에서 내리기 시작한 비는 17일까지 이어질 것으로 예보됐다.

밀양 연합뉴스

이미지 확대 16일 전남광주에 집중호우가 내린 가운데 목포시 호남동 침수 지역에 출동한 119구조대원들이 주민을 구조하고 있다.

전남광주통합소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 16일 전남광주에 집중호우가 내린 가운데 목포시 호남동 침수 지역에 출동한 119구조대원들이 주민을 구조하고 있다.

전남광주통합소방본부 제공

세줄 요약 광복절 연휴에 경남을 비롯한 전국에 많은 비가 내려 극심한 가뭄이 해소될 전망이다. 경남 일부 지역은 1시간에 65㎜ 넘는 강한 비가 쏟아졌고, 저수율도 회복세를 보였다. 다만 17일까지 남해안과 제주 등에는 150㎜ 이상 비가 더 예보돼 침수와 산사태 피해가 우려된다. 경남·전남·제주에 광복절 연휴 단비

경남 가뭄 해갈, 저수율 회복세 전환

남해안·제주 150㎜ 이상 추가 호우 우려

2026-08-17 12면

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극심한 가뭄이 이어졌던 경남을 비롯한 전국에 광복절 연휴 들어 단비가 내렸다. 17일까지 지역에 따라 150㎜가 넘게 비가 오는 곳도 있어 호우 피해도 우려된다.16일 기상청에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 경남도 내 주요 지점 누적 강수량은 고성 하이 268.7㎜, 사천 삼천포 260.0㎜, 남해 193.3㎜, 통영 279.0㎜, 거제 명사 304.0㎜ 등이다. 전국에서 가장 가물었던 창녕과 밀양에는 각각 67.5㎜, 102.0㎜의 비가 내렸다. 고성군 하이면에는 오후부터 빗줄기가 굵어지면서 1시간 만에 65.8㎜의 강한 비가 내리기도 했다.이번 비가 내리기 전까지 경남 지역은 극심한 가뭄에 시달렸다. 지난달부터 이달 15일까지 지역 평균 누적 강수량은 141.8㎜로, 평년(749.8㎜)의 19.0%에 그쳤다. 이 때문에 도내 18개 시·군 전역에 농업용수 가뭄 단계가 발령됐고 5700여 농가, 2100㏊ 이상 농경지에서 작물 고사 등 피해가 잇따랐다.이런 상황에서 적지 않게 비가 내리면서 가뭄 해갈에 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 평년(70.4%)의 절반에도 못 미치는 31.5%까지 떨어졌던 평균 농업용수 저수율도 이날 33% 이상으로 오르면서 회복되고 있다. 가뭄 대응을 위해 지난 11일 경남 지역에 발령됐던 국가소방동원령은 비 소식이 전해지면서 15일 오후 6시를 기해 해제됐다.경남 외에 15일 늦은 밤부터 16일 오전까지 해남 201.3㎜, 영암 185.9㎜, 목포 165㎜, 한라산 271.5㎜ 등 전남광주와 제주에도 많은 비가 쏟아지며 곳곳에서 침수, 낙석, 도복(나무 쓰러짐) 피해 등이 잇따랐다. 완도·목포·여수·고흥을 오가는 51개 항로 88척 중 일부 여객선 운항은 통제됐고 광주에서 제주로 향하는 항공기 4편도 지연됐다.산림청은 전남광주, 부산, 울산, 경남 지역에 내린 산사태 위기 경보를 관심에서 주의 단계로 격상하기도 했다. 그 외 수도권과 중부권에는 주의 단계를 발령했다. 경남도 등도 호우 비상 2단계 비상근무에 들어가는 동시에 하천변 산책로, 세월교 등 침수·급류 발생 우려가 있는 시설 출입을 통제했다.기상청은 연휴 마지막 날인 17일에도 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예보했다. 부산·울산·경남 남해안은 50~100㎜(16일부터 누적), 많은 곳은 150㎜ 이상의 매우 많은 비가 내릴 것으로 봤다. 대구·경북에는 20~70㎜, 많은 곳은 경남 동부 내륙을 중심으로 100㎜ 이상의 비가 예상된다.전남 동부 남해안에 20~60㎜, 그외 전남 지역과 광주·전북에도 5~30㎜의 강수량이 예상된다. 수도권은 5~10㎜, 강원 남부는 5~20㎜, 강원 중·북부는 5㎜ 안팎, 충북은 5~30㎜, 대전·세종·충남은 5~10㎜다. 기온은 17일 아침 최저 20~25도, 낮 최고 27~32도로 예상된다. 18~19일 아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 29~33도로 오르겠다.