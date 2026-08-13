친일 단체 명단 있는데…하영 증조부 ‘독립운동가’로 소개한 안양시 결국

세줄 요약 안양시가 배우 하영의 증조부 안상호를 독립운동가로 소개한 공식 블로그 글을 친일 논란이 불거진 뒤 비공개로 전환했다. 하영은 방송에서 증조부를 소개했다가, 이후 친일 단체 활동 사실이 알려지자 자필 사과문을 올렸다. 안양시, 하영 증조부 소개 글 비공개 전환

안상호 친일 단체 활동 사실 알려지며 논란 확산

하영, 증조부 친일 행적 확인 뒤 자필 사과

이미지 확대 배우 하영이 5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’ 제작발표회에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스(넷플릭스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 배우 하영이 5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’ 제작발표회에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스(넷플릭스 제공)

이미지 확대 경기 안양시 블로그에 게시됐던 ‘광복 75주년, 안양시의 독립운동가를 찾아서’ 게시글. 안상호를 독립운동가로 소개한 해당 게시물은 최근 친일 행적 논란이 불거진 뒤 지난 11일 비공개 처리됐다. 안양시청 블로그 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경기 안양시 블로그에 게시됐던 ‘광복 75주년, 안양시의 독립운동가를 찾아서’ 게시글. 안상호를 독립운동가로 소개한 해당 게시물은 최근 친일 행적 논란이 불거진 뒤 지난 11일 비공개 처리됐다. 안양시청 블로그 캡처

이미지 확대 증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램

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배우 하영(본명 안하영·33)의 증조부 안상호가 일제강점기 친일 단체 명단에 이름을 올린 인물인 것으로 확인된 가운데, 경기도 안양시가 6년 전 안상호를 독립운동가로 소개했던 공식 블로그 게시물을 비공개 처리했다.13일 안양시에 따르면 해당 게시물은 2020년 시민기자단이 광복 75주년을 맞아 ‘안양시의 독립운동가를 찾아서’라는 주제로 작성했던 글이다.게시물에는 안상호에 대해 “독립운동이라 하는 것은 앞장서서 일본 지도자를 대항해 행동으로 보여주는 인물들도 있지만, 꼭 그것만이 아닌 자신의 영역에서도 독립운동을 펼칠 수 있다는 것도 느끼게 해준 인물”이라는 내용이 담겼다.그러나 최근 안상호를 둘러싼 친일 논란이 일자 시는 지난 11일 해당 글을 비공개로 전환했다.시 관계자는 연합뉴스에 “해당 글을 게시할 당시에는 안상호의 친일 행적을 파악하지 못한 것으로 안다”며 “최근 관련 논란이 이어져 해당 글을 비공개 처리했다”고 밝혔다.앞서 하영은 지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 “증조할아버지, 할아버지, 아버지, 언니까지 4대째 의사 집안”이라며 “증조할아버지께서 당시 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨다고 한다. 고종황제를 진료하시기도 했다”고 언급했다.그러나 하영의 증조부가 한국인으로서는 처음으로 일본에서 의사 자격증을 취득한 의료인인 안상호(1872~1927)로, 당시 친일 인사들이 모여 만든 단체인 ‘대정친목회’에서 활동한 사실이 알려지면서 친일 의혹이 일었다. 이 단체는 조선인 상류층이 참여했으며 ‘을사오적’ 중 한 명인 이완용이 고문을 맡았다.역사문제연구소 장신 상임연구위원의 2007년 논문 ‘대정친목회와 내선융화운동’에 따르면 조선총독부 경무국은 1927년 대정친목회에 대해 “총독정치를 시인하고 내선민족의 융화를 목적으로 하는 내선융화단체”라고 언급했다.다만 안상호는 민족문제연구소가 2009년 펴낸 친일인명사전에는 이름이 등재돼 있지 않다.논란이 커지자 하영은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”며 장문의 자필 사과문을 올렸다.하영은 “이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일 행적을 알게 됐다”면서 “일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”라고 전했다.그러면서 “제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다”면서 “그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음”이라고 덧붙였다.