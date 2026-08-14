‘이완용 통역관 후손’ 고백한 가수…“‘대단한 친일파’라는 말에 트라우마”

밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선, 이인직 5대손

‘혈의 누’ 작가이자 친일반민족행위자

“버려진 조선인 아내 후손…충격이었다”

이미지 확대 밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선이 13일 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 자신이 한국 최초의 신소설 ‘혈의 누’ 작가이자 친일반민족행위자인 이인직(1862~1916)의 후손으로서의 삶에 대해 고백했다. 자료 : 유튜브 ‘최욱의 매불쇼’ 닫기 이미지 확대 보기 밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선이 13일 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 자신이 한국 최초의 신소설 ‘혈의 누’ 작가이자 친일반민족행위자인 이인직(1862~1916)의 후손으로서의 삶에 대해 고백했다. 자료 : 유튜브 ‘최욱의 매불쇼’

이미지 확대 밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선이 지난 4월 유튜브 채널 ‘뮤지엄피’에 출연해 자신이 한국 최초의 신소설 ‘혈의 누’ 작가이자 친일반민족행위자인 이인직(1862~1916)의 후손이라고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘최욱의 매불쇼’ 닫기 이미지 확대 보기 밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선이 지난 4월 유튜브 채널 ‘뮤지엄피’에 출연해 자신이 한국 최초의 신소설 ‘혈의 누’ 작가이자 친일반민족행위자인 이인직(1862~1916)의 후손이라고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘최욱의 매불쇼’

세줄 요약 밴드 양반들 보컬 전범선이 자신이 친일반민족행위자 이인직의 5대손임을 알게 된 뒤 큰 충격과 트라우마를 겪었다고 말했다. 어머니에게서 뒤늦게 가문의 내력을 듣고, 부끄러움과 혼란을 느꼈다고 회고했다. 전범선, 이인직 5대손 사실 뒤늦게 확인

어머니의 고백 뒤 친일파 후손 트라우마 호소

역사서 집필과 음악 활동으로 극복 시도

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배우 하영(본명 안하영·33)이 증조부 안상호(1872~1927)의 ‘친일 의혹’에 대해 공식 사과한 가운데, 앞서 스스로 ‘친일파 후손’임을 고백한 밴드 ‘양반들’ 보컬 전범선(35)이 가문의 내력을 알게 된 뒤의 심경을 회고했다.14일 가요계에 따르면 전범선은 전날 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 “친일파의 후손이라는 사실을 알게 된 이후 트라우마를 갖게 됐다”고 밝혔다.앞서 그는 지난 4월 유튜브 채널 ‘뮤지엄피’에 출연해 자신이 한국 최초의 신소설인 ‘혈의 누’의 작가이자 언론인, 친일반민족행위자인 이인직(1862~1916)의 5대손임을 밝혔다.이인직은 대한제국 시기 일본 유학을 한 뒤 러일전쟁 당시 일본 해군 통역관을 맡았고, 이후 경술국치(1910년)를 전후해 이완용(1858~1926)의 통역관을 맡은 것을 시작으로 친일 행적을 이어갔다.대학 때까지 자신이 친일파 후손임을 몰랐다는 전범선은 고등학생 때부터 역사에 관심이 많았고, 강원 횡성군 소재 민족사관고등학교를 졸업한 뒤 미국 아이비리그 중 한 곳인 다트머스대에서 역사학을 전공한 데 이어 영국 옥스퍼드대에서 역사학 석사 학위를 취득했다.다트머스대 재학 시절 대한제국 시기와 일제강점기 한국에서 선교사와 독립운동가, 외교관 등으로 활동했던 호머 헐버트 박사에 대해 알게 됐고, 이후 귀국해 헐버트 박사 관련 활동을 하던 중 어머니로부터 가문의 내력을 알게 됐다고 그는 설명했다.그는 “어머니가 ‘역사 공부하는 건 알겠는데, 네 출신 성분을 알고나 해라’라며 내가 ‘친일파 후손’이라고 말씀하셨다”면서, “‘네 조상은 이인직’이라고 하셨다. 이인직은 ‘혈의 누’ 작가로 알고 있었는데, 친일파인 것까지는 몰랐다”고 털어놓았다.이어 “어머니가 ‘그냥 친일파가 아니라 대단한 친일파였다. 이완용의 통역관이었다’라고 하셨다”면서 “나라를 팔아먹는 그 행위에서 통역을 했던 사람이 내 5대조부, 외할머니의 증조부였다”라고 말했다.전범선은 “어머니는 그때까지 그런 이야기를 나에게 안 하셨다. 부끄러웠던 거다”라면서 어머니의 말씀에 큰 충격을 받았다고 고백했다.다만 친일파 후손으로서 떵떵거리면서 산 것은 전혀 없다고 설명했다. 이인직은 조선인 아내를 버리고 일본인 여성과 재혼해 살다 1916년 경성(서울)에서 사망했는데, 조선인 아내의 후손인 탓이다.그는 “이인직은 일본인 여성에 새장가를 들며 저희 가족을 사실상 버린 셈”이라며 “혜택을 누린 건 전혀 없다. 어머니도 숨기고 살아오셨다”라고 덧붙였다.홍대 인디신에서 활동하던 전범선은 다트머스대 졸업 후 귀국해 2014년 밴드 ‘전범선과 양반들’을 결성했다.2016년 ‘녹두장군’ 전봉준에게 영감을 받아 만든 앨범 ‘혁명가’가 호평을 받았고, 이듬해 한국대중음악상에서 수록곡 ‘아래로부터의 혁명’이 ‘최우수 록 노래’ 부문을 수상했다. 현재는 밴드를 ‘양반들’로 재정비하고 활발히 활동 중이다.자신의 전공을 살려 역사서(전범선의 한국사 테라피)도 저술했는데, 친일파 후손으로서의 트라우마를 극복하기 위한 활동이었다고 그는 설명했다.