부산 태종대 자동차극장, ‘더위 타파! 차캉스’ 프로모션 운영

이미지 확대 부산관광공사 ‘더위 타파! 차캉스 프로모션’. 공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산관광공사 ‘더위 타파! 차캉스 프로모션’. 공사 제공

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부산관광공사는 여름철 맞춤형 이벤트 및 지역 상생 프로그램의 하나로 14일부터 17일까지 태종대 자동차 극장(드라이브 인 영도)에서 ‘더위 타파! 차캉스 프로모션’을 진행한다고 13일 밝혔다.공사는 행사 기간 태종대 자동차 극장 이용객 중 회차별 선착순 현장 입장 차량을 대상으로 ‘차캉스 세트’를 증정하며, SNS 방문 인증을 연계하여 홍보 효과를 높일 계획이다.공사는 관람객이 무더위를 잊고 여름밤의 추억을 남길 수 있도록 지역 상권과 연계한 혜택도 마련했다. 행사 당일 1회차 상영에 입장하는 선착순 20대의 차량을 대상으로 현장 방문 인증을 완료한 고객에게 시원한 수박 주스와 팝콘 세트를 제공한다.행사 기간에는 오후 8시부터 영화 ‘오케이마담2’가 상영될 예정이다. 해당 영화는 15세 이상 관람가이며, 15세 미만 관람객은 보호자를 동반할 경우에는 관람할 수 있다.