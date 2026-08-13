아시아 최대 인디게임 이벤트 ‘부산인디커넥트페스티벌 2026’ 14일 개막

세줄 요약 아시아 최대 인디게임 행사인 부산인디커넥트페스티벌 2026이 14일부터 16일까지 벡스코에서 열렸다. 올해는 ‘버프 유어 인디 스피릿’을 주제로 42개국 332개 작품을 선보이고, 비즈니스 데이와 페스티벌 데이로 나눠 운영했다. 부산인디커넥트페스티벌 2026 벡스코 개막

42개국 332개 인디게임 전시·체험 운영

비즈니스 데이와 페스티벌 데이 구분 진행

이미지 확대 부산인디커넥트페스티벌 2026. 부산시 제공 부산인디커넥트페스티벌 2026. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산인디커넥트페스티벌 2026. 부산시 제공 부산인디커넥트페스티벌 2026. 부산시 제공

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아시아 최대 인기게임 행사인 ‘부산인디커넥트페스티벌 2026‘(BIC Festival 2026)이 14일부터 16일까지 벡스코에서 열린다.인디게임(Indie Game)은 비주류, 저예산 등 자본에 종속되지 않고 제작되는 다양한 분야․형태의 실험적인 게임을 말한다.국내외 인디게임*을 한자리에서 만나볼 수 있는 부산인디커넥트페스티벌는 2015년부터 매년 부산에서 열리고 있다.올해 주제는 관객과 개발자가 소통하며 인디 스피릿의 발견과 연결, 성장을 거쳐 더욱 강하게 버프(강화)되는 과정을 의미하는 ‘버프 유어 인디 스피릿’(BUFF YOUR INDIE SPIRIT)이다.부문별 심사를 거친 42개국 332개 작품이 현장에 전시된다. 오프라인 전시·체험행사는 14일부터 16일까지 열리며 일자별로 비즈니스 데이와 페스티벌 데이로 구분 운영한다.개막일인 14일에는 산업 관계자 간 교류 중심의 기업 매칭, 게임 산업 흐름을 공유하는 부산 인디 웨이브 컨퍼런스가 운영된다. 15일부터 16일 페스티벌 데이에는 참관객을 대상으로 한 인디게임 전시와 체험 프로그램이 운영된다.공식 시상 프로그램인 BIC 어워즈는 14일 오후 5시 부산 인디 웨이브 컨퍼런스 종료 시각에 맞춰 주요 부문 후보작을 발표한다. 이후 마지막 날인 16일 현장 투표 결과 등을 반영해 최종 선정된 작품을 시상하고 일정을 마무리한다.