평택 매일유업 공장서 근로자 숨져…경찰, 파악 중

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평택 매일유업 공장서 근로자 숨져…경찰, 파악 중

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-08-09 20:08
수정 2026-08-09 20:09
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세줄 요약
  • 평택 매일유업 공장서 근로자 2명 쓰러짐
  • 50대 A씨 숨지고 다른 근로자 1명 경상
  • 경찰, 연유 저장 탱크 청소 중 사고 추정
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구급차 이미지. 서울신문DB
구급차 이미지. 서울신문DB


경기도 평택 매일유업 공장에서 근로자가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경기 평택경찰서에 따르면 9일 오후 2시 58분쯤 경기도 평택시 진위면에 있는 매일유업 공장에서 근로자 2명이 쓰러진 채 발견됐다.

공장 직원이 이들을 발견해 병원으로 옮겼으나 A(50대)씨는 숨졌다. 함께 발견된 50대 근로자 1명은 경상을 입은 것으로 알려졌다.

A씨 등은 높이 3.4ｍ, 지름 1.9ｍ 크기의 연유 저장 탱크에서 발견됐다.

두 사람의 몸에서 별다른 외상은 확인되지 않았다.



경찰은 이들이 탱크 내부를 청소하다가 쓰러진 것으로 추정하고 공장 관계자를 상대로 구체적인 작업 내용과 사고 경위 등을 확인하고 있다.
설정욱 기자
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