한여름 폭염에도 ‘서늘’…정선 화암동굴 ‘이색 피서’

연중 평균기온 14도…수억년 세월이 빚은 태고의 신비

이미지 확대 강원 정선 화암동굴. 정선군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 정선 화암동굴. 정선군 제공

이미지 확대 강원 정선 화암동굴. 정선군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 정선 화암동굴. 정선군 제공

세줄 요약 강원 정선 화암동굴이 한여름에도 14도를 유지하는 서늘한 공간으로 주목받는다. 천연 석회동굴과 옛 금광 갱도가 연결된 복합 관광지로, 1803m 탐방로를 따라 종유석과 석순, 금의 생성과 채광 과정을 함께 볼 수 있다. 한여름에도 14도 유지, 서늘한 피서지 인기

천연동굴과 옛 금광 갱도 연결된 복합 관광지

미디어아트·전시 갖춘 정선 대표 관광자원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한여름 푹푹 찌는 무더위가 이어지면서 연중 서늘함이 감도는 강원 정선 화암동굴이 인기를 얻고 있다.7일 정선군에 따르면 화암동굴은 계절 구분 없이 14도의 기온을 일정하게 유지한다. 천연 석회동굴과 옛 금광 갱도가 하나로 연결된 보기 드문 복합 동굴 관광지다.총길이 1803m의 탐방로를 따라 1시간 30분 동안 걸으며 수억 년 세월이 빚어낸 종유석과 석순을 감상할 수 있다. 금의 생성과 채광, 제련 과정을 보여주는 전시와 당시 광산 작업 환경을 재현한 공간도 마련됐다.동굴 곳곳의 조명과 기암괴석이 어우러져 재미를 더한다. 특히 프로젝션 매핑 기술을 활용한 미디어아트 공간 ‘꿈의 궁전’은 신비로운 분위기를 연출해 사진 촬영 명소로 널리 알려졌다.1993년 개방됐고, 2019년 천연기념물 제557호로 지정되며 지질학적·학술적 가치도 인정받았다. 한 해 평균 입장객은 10만 명이 넘는다.정선군 관계자는 “화암동굴은 천연기념물의 가치와 금광의 역사, 아름다운 자연경관을 함께 간직한 정선의 대표 관광자원”이라며 “올여름 자연이 선물한 시원함 속에서 가족, 친구, 연인과 함께 특별한 추억을 만들기 바란다”고 말했다.