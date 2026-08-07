“오프라인서 뭉친다”… 한양사이버대, 새달 12일 ‘빅 페스티벌’

세줄 요약 한양사이버대학교가 9월 12일 한양여자대학교 운동장에서 학부·대학원 통합 축제 ‘2026 HYCU BIG FESTIVAL’을 개최한다. 학과 홍보 부스, 장기자랑, 라이브 공연, 참여형 이벤트로 온라인 학습의 한계를 넘어 구성원 간 유대와 화합을 다질 예정이다. 9월 12일 한양여대서 통합 축제 개최

학과 부스·장기자랑·공연 등 다채 구성

학부생·대학원생·동문 소통의 장 마련

이미지 확대 한양사이버대학교 ‘2026 HYCU BIG FESTIVAL’ 사전 접수 신청 안내 포스터. 학과 부스는 이달 14일까지, 경연전과 자원봉사는 22일까지 신청받는다. 한양사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한양사이버대학교 ‘2026 HYCU BIG FESTIVAL’ 사전 접수 신청 안내 포스터. 학과 부스는 이달 14일까지, 경연전과 자원봉사는 22일까지 신청받는다. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교는 제23대 총학생회 주최로 오는 9월 12일 한양여자대학교 운동장에서 학부·대학원 통합 축제인 ‘2026 HYCU BIG FESTIVAL’을 개최한다고 7일 밝혔다.온라인 학습 환경의 한계를 넘어 구성원 간 유대감을 다지기 위해 마련된 이번 축제는 학과 홍보 부스, 장기자랑 경연전, 라이브 공연, 참여형 이벤트 등으로 채워진다.총학생회 관계자는 “학부생과 대학원생, 동문이 한자리에 모여 소통하는 화합의 장이 될 것”이라고 전했다.현재 총학생회는 축제에 참여할 학과 부스 운영팀을 14일까지 모집하며 장기자랑 경연전 참가 팀과 자원봉사자는 오는 22일까지 한양사이버대 홈페이지 공지를 통해 신청받는다.한편, 한양사이버대는 오는 20일까지 신·편입생 2차 모집을 진행 중이다. 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.