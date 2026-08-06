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마사회, 내일부터 한 달간 ‘야간경마’… “입장 시간 확인하세요”

박영주 기자
입력 2026-08-06 15:36
수정 2026-08-06 15:36
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세줄 요약
  • 7일부터 한 달간 서울·부산경남·제주 야간경마 시행
  • 금·토요일 입장 11시30분, 첫 경주 시각 상이
  • 일요일·대체공휴일은 주간경마로 정상 운영
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한국마사회가 7일부터 다음 달 6일까지 5주간 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 매주 금·토요일 야간경마를 시행한다고 6일 밝혔다.

한여름 무더위를 피해 저녁 시간대에 경주를 관람할 수 있도록 운영되는 이번 야간경마 기간에는 요일별로 입장 및 경주 시각이 달라진다.

금·토요일은 오전 11시 30분부터 입장할 수 있으며, 첫 경주는 금요일 낮 12시 50분, 토요일 낮 12시 30분에 출발한다. 마지막 경주는 양일 모두 오후 7시 55분에 끝난다.

다만 주간경마로 운영되는 일요일과 이달 17일 대체공휴일은 평소와 같이 오전 9시 30분 입장, 오전 10시 35분 첫 경주로 진행된다.

한국마사회 관계자는 “기간 중 주차별 경주 시작 시각이 다르므로 방문 전 홈페이지나 고객센터를 통해 일정을 꼭 확인해달라”고 당부했다.
박영주 기자
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