마사회, 내일부터 한 달간 ‘야간경마’… “입장 시간 확인하세요”

세줄 요약 한국마사회가 7일부터 다음 달 6일까지 5주간 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 매주 금·토요일 야간경마를 시행한다. 무더위를 피해 저녁 시간대에 경주를 즐길 수 있도록 운영하며, 요일별 입장과 첫 경주 시각이 달라 방문 전 일정 확인이 필요하다. 7일부터 한 달간 서울·부산경남·제주 야간경마 시행

금·토요일 입장 11시30분, 첫 경주 시각 상이

일요일·대체공휴일은 주간경마로 정상 운영

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한국마사회가 7일부터 다음 달 6일까지 5주간 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 매주 금·토요일 야간경마를 시행한다고 6일 밝혔다.한여름 무더위를 피해 저녁 시간대에 경주를 관람할 수 있도록 운영되는 이번 야간경마 기간에는 요일별로 입장 및 경주 시각이 달라진다.금·토요일은 오전 11시 30분부터 입장할 수 있으며, 첫 경주는 금요일 낮 12시 50분, 토요일 낮 12시 30분에 출발한다. 마지막 경주는 양일 모두 오후 7시 55분에 끝난다.다만 주간경마로 운영되는 일요일과 이달 17일 대체공휴일은 평소와 같이 오전 9시 30분 입장, 오전 10시 35분 첫 경주로 진행된다.한국마사회 관계자는 “기간 중 주차별 경주 시작 시각이 다르므로 방문 전 홈페이지나 고객센터를 통해 일정을 꼭 확인해달라”고 당부했다.