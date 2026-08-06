진안·영양·괴산 ‘고추 삼국지’…출하철 판촉 경쟁 불붙었다

세줄 요약 진안·영양·괴산이 고추 출하철을 맞아 각각 직거래장터와 판촉 행사를 열며 소비자 공략에 나선다. 진안은 고원 고추시장을, 영양은 서울광장 페스티벌을, 괴산은 직거래시장과 고추축제를 통해 우수 품질 홍보와 농가 판로 확보에 힘쓴다. 진안·영양·괴산, 고추 출하철 판촉전 가열

직거래장터·서울광장 행사로 소비자 공략

농가 판로 확보와 지역경제 활성화 추진

이미지 확대 경북 영양군은 2007년부터 서울광장에서 지역 특산물 판촉전인 ‘영양고추 HOT 페스티벌’을 해마다 개최하고 있다. 사진은 방문객로 붐비는 행사장 모습. 영양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영양군은 2007년부터 서울광장에서 지역 특산물 판촉전인 ‘영양고추 HOT 페스티벌’을 해마다 개최하고 있다. 사진은 방문객로 붐비는 행사장 모습. 영양군 제공

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고추 출하철을 맞아 전국 주산지 자치단체들의 판촉전이 후끈 달아오르고 있다. 지역산 고추의 우수성 홍보와 농가의 안정적인 판로 확보, 소득증대 기여를 위해 적극 나선 때문이다.전북 진안군은 지난 4일 진안홍삼한방센터에 ‘2026 진안고원 마이산 고추시장’을 개장, 운영에 들어갔다고 6일 밝혔다.진안고원 고추시장은 해발 400m 이상의 청정지역에서 재배한 우수한 품질의 마른 고추를 직거래하는 장터다.올해 고추시장은 오는 10월 4일까지 진안 고원시장 장날인 4·14·24일과 9·19·29일 오전 6~11시 운영된다.진안고추는 색깔이 곱고 향이 뛰어나며, 과피가 두꺼워 고춧가루 생산량이 많은 것이 특징이다.경북 영양군은 오는 27일부터 29일까지 3일간 서울광장에서 ‘2026 영양고추 HOT(핫) 페스티벌’을 연다. 군은 우수 지역 농특산물을 수도권 소비자에게 직접 소개하기 위해 2007년부터 해마다 서울광장에서 행사를 열고 있다.올해도 엄선된 영양고추, 고춧가루 등 지역 농특산물을 선보이고 생산 농가와 소비자가 직거래에 나설 계획이다.행사장에는 농특산물 판매 부스를 비롯 영양고추 테마동산, 문화관광 홍보관, 음식디미방 홍보관, 생태관광 홍보관이 운영된다.군 관계자는 “행사에 오시면 선별·포장·품질 검수 등 엄격한 과정을 거친 우수 영양 농특산물을 만날 수 있다”고 말했다.충북 괴산군은 괴산청결고추 출하 시기를 맞아 괴산농산물유통센터 광장에 직거래시장을 마련해 운영에 들어갔다.직거래시장은 괴산 장날인 지난 3일을 시작으로 오는 8일, 13일, 18일, 23일, 28일 6차례 열린다. 운영 시간은 오전 5~7시이다.직거래시장은 1991년 시작됐으며, 소비자는 우수한 품질의 고추를 합리적인 가격에 구매할 수 있고 농가는 안정적으로 판로를 확보할 수 있어 호평받아 왔다.지난해 직거래시장에서는 총 37t의 홍고추가 출하됐고, 평균 가격은 ㎏당 3511원을 기록했다.군은 고추 소비 촉진과 지역경제 활성화를 위해 다음 달 3∼6일 괴산유기농엑스포광장 일원에서 ‘2026 괴산고추축제’를 연다.