조정식 국회의장 “기후경제수도 향한 제주 도전, 국회가 든든히 뒷받침”

제주도-국회 소통간담회서 민선 9기 비전 공유

4·3특별법·제주특별법 조속 처리 협력 약속

이미지 확대 5일 제주도청에서 열린 제주도와 국회의 소통간담회에는 조정식(왼쪽 두번째) 국회의장, 위성곤 제주도지사와 문대림·김성범 국회의원이 참석해 민선 9기 제주도정의 핵심 전략과 주요 입법 현안을 논의했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 5일 제주도청에서 열린 제주도와 국회의 소통간담회에는 조정식(왼쪽 두번째) 국회의장, 위성곤 제주도지사와 문대림·김성범 국회의원이 참석해 민선 9기 제주도정의 핵심 전략과 주요 입법 현안을 논의했다. 제주도 제공

세줄 요약 조정식 국회의장이 제주도청 간담회에서 기후경제수도와 AI 행정, 기본사회 선도도시 구상을 국회가 지원하겠다고 했다. 제주4·3의 완전한 해결과 도민 항공이동권, 농수산물 운송비 지원 등 생활 밀착 입법도 책임 있게 추진하겠다고 밝혔다. 제주 기후경제수도·AI 전략 국회 지원 약속

제주4·3 완전 해결과 유족 명예회복 강조

도민 이동권·운송비 등 생활입법 처리 요청

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제주가 추진하는 기후경제와 인공지능(AI) 기반 미래전략에 대해 조정식 국회의장이 국회 차원의 적극적인 지원을 약속했다. 아울러 제주4·3의 완전한 해결과 도민 생활과 직결된 입법 과제도 책임 있게 추진하겠다고 밝혔다.5일 제주도청에서 열린 제주도와 국회의 소통간담회에서 조 국회의장은 “제주는 지난 20년간 대한민국 자치분권을 선도하며 제주만의 자치모델을 구축해 왔다”며 “기본사회와 인공지능 행정, 기후경제도시를 향한 제주의 도전이 공공정책의 모범 사례로 자리매김하도록 국회도 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.이어 “제주4·3의 진실을 올바르게 기록하고 기억하는 것은 시대적·역사적 소명”이라며 “희생자와 유족의 명예가 온전히 회복되고 4·3 해결이 후퇴하지 않도록 국회가 책임을 다하겠다”고 강조했다.이날 간담회에는 위성곤 제주도지사와 문대림·김성범 국회의원이 참석해 조 의장과 민선 9기 제주도정의 핵심 전략과 주요 입법 현안을 논의했다.도는 ‘먼저 만나는 미래, 기후경제수도 제주’를 비전으로 소득·노동·의료·주거·교통·문화·돌봄 등 7대 기본서비스를 중심으로 한 ‘기본사회 선도도시’ 조성 계획을 설명했다.또 인공지능 전환(AX)을 기반으로 ‘AI 미래기회 자치도’를 구축하고, 재생에너지와 탄소시장, 기후기술 산업을 육성해 2035 탄소중립과 기후소득 창출을 실현하겠다는 구상을 공유했다. 핵심 사업으로는 제주 그린 AI 데이터센터와 4대 과학기술원-제주 연합캠퍼스 조성 계획을 제시했다.도는 국회에 계류 중인 4·3특별법과 제주특별법 개정안의 조속한 처리도 요청했다. 4·3특별법과 관 제주4·3희생자유족회의 법적 지위 확보 등 유족 의견이 반영된 우선 과제의 신속한 처리를, 제주특별법에 대해선 도민 항공이동권 보장과 농수산물 추가 운송비 지원 등 섬 지역의 구조적 불이익 해소를 위한 개정을 건의했다.문 의원은 “제주4·3과 도민 항공이동권 관련 법안이 시급성을 고려해 조속히 논의·처리될 수 있도록 국회 차원의 관심이 필요하다”며 “제주 국회의원들이 원팀·원보이스로 지역 현안 해결에 힘을 모으겠다”고 말했다.김 의원도 “가뭄과 농업, 관광, 항공편 문제, 제주4·3 후속 조치 등 시급한 현안이 산적해 있다”며 “입법적·재정적 해결을 통해 국회에서 성과를 낼 수 있도록 국회의장의 지원을 부탁드린다”고 밝혔다.위 지사는 “청정에너지를 기반으로 한 기후경제를 실현하고 AI를 행정과 산업 전반에 적용해 도민이 일상의 변화를 체감하도록 하겠다”며 “제주4·3의 정의로운 해결과 도민 이동권 보장, 섬 지역의 구조적 부담 완화를 위해 국회의 적극적인 관심과 협력을 기대한다”고 말했다.