‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’ 수료식

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‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’ 2박 3일간의 여정이 5일 오전 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 수료식을 마지막으로 끝났다.

서울신문 안미현 상무, 이찬 서울대 첨단융합학부 교수 등 내빈 및 참가 학생들, 멘토들, 연구진이 함께 기념 촬영을 하고 있다.

아래에서 두 번째 줄 왼쪽 두 번째부터 전자신문 이진호 논설실장, 안미현 상무, 왼쪽 일곱 번째부터 이찬 교수, 송준호 서울대 첨단융합학부장, 서울대학교 첨단융합학부 노은미 교수. 2026.8.5 도준석 전문기자