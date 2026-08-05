‘최악 폭염’ 프로야구 5~6일 전 경기 취소…사상 초유

전날 LG 대 SSG 경기서 응급상황 속출

KBO, 폭염 관련 종합 대책 재논의

이미지 확대 프로야구 잠실·광주 경기 폭염으로 취소 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. 서울과 광주에 폭염중대경보를 발효함에 따라 KBO는 NC 다이노스-두산 베어스(서울 잠실구장), kt wiz-KIA 타이거즈(광주 기아챔피언스필드)의 경기 취소를 결정했다. 2026.8.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 잠실·광주 경기 폭염으로 취소 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. 서울과 광주에 폭염중대경보를 발효함에 따라 KBO는 NC 다이노스-두산 베어스(서울 잠실구장), kt wiz-KIA 타이거즈(광주 기아챔피언스필드)의 경기 취소를 결정했다. 2026.8.4 연합뉴스

세줄 요약 기상관측 사상 최악의 폭염이 전국을 덮치면서 KBO가 5~6일 프로야구 1, 2군 전 경기를 취소했다. 관중과 선수단의 안전을 우선한 결정이며, 폭염 관련 경기 운영 세칙도 새로 적용됐다. 폭염 여파로 KBO리그 전 경기 취소

관중·선수 안전 우선한 사상 초유 조치

폭염 경기 운영 세칙 재논의 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기상관측 사상 최악의 폭염이 전국을 덮치자 5일과 6일 이틀에 걸쳐 프로야구 KBO리그 전 경기가 취소됐다. 사상 초유의 일이다.한국야구위원회(KBO)는 폭염으로 인한 관중과 선수단의 안전 위험을 고려해 5~6일 프로야구 1, 2군 전 경기를 취소한다고 이날 밝혔다.이날 예정됐던 1군 경기는 NC 다이노스 대 두산 베어스(서울 잠실야구장), KT 위즈 대 기아 타이거즈(광주 기아챔피언스필드), LG 트윈스 대 SSG 랜더스(인천 SSG랜더스필드), 한화 이글스 대 삼성 라이온즈(대구 라이온즈파크), 키움 히어로즈 대 롯데 자이언츠(부산 사직야구장) 등 총 5개다.앞서 KBO 사무국은 지난 4일 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 발표하고 폭염중대경보가 발효된 지역에서 열리는 경기는 취소하고, 폭염 경보가 발표되면 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦출 수 있도록 했다.이에 전날 NC 대 두산, KT 대 기아 경기는 해당 지역에 폭염중대경보가 발효되자 취소됐지만, 에 따른 첫 사례로 취소됐다.그러나 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 대 SSG 경기는 해당 지역에 폭염 경보가 내려진 탓에 취소되지 않았고, 경기 도중 관중 2명이 온열질환 증세로 쓰러져 병원에 이송되는 응급 상황이 발생했다.이에 KBO는 6일 10개 구단 단장과 프로야구선수협회 관계자가 참석하는 긴급 실행위원회를 열고 폭염 관련 종합 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의하기로 했다.5~6일 총 10경기가 취소됨에 따라 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘었다.