국경 넘어 피어난 예술의 연대…광주·베트남 작가들, ‘꽃-여름’에 담다

남평507 특별초대전…현장 스케치·드로잉 60여 점 선보여

한국전업미술가협회 광주시지회가 주관한 ‘광주·베트남 하이퐁 국제 현대미술 교류전’의 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’이 5일 나주 남평 복합문화공간 남평507에서 개막했다. 닫기 이미지 확대 보기 한국전업미술가협회 광주시지회가 주관한 ‘광주·베트남 하이퐁 국제 현대미술 교류전’의 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’이 5일 나주 남평 복합문화공간 남평507에서 개막했다.

이미지 확대 한국전업미술가협회 광주시지회가 주관한 ‘광주·베트남 하이퐁 국제 현대미술 교류전’의 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’이 5일 나주 남평 복합문화공간 남평507에서 개막했다. 이번 전시는 광주와 베트남 하이퐁 간 문화예술 교류의 결실을 선보이며, 양국 작가들의 작품을 통해 현대미술의 다양한 미학과 예술적 소통을 담아내고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 한국전업미술가협회 광주시지회가 주관한 ‘광주·베트남 하이퐁 국제 현대미술 교류전’의 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’이 5일 나주 남평 복합문화공간 남평507에서 개막했다. 이번 전시는 광주와 베트남 하이퐁 간 문화예술 교류의 결실을 선보이며, 양국 작가들의 작품을 통해 현대미술의 다양한 미학과 예술적 소통을 담아내고 있다.

세줄 요약 광주와 베트남 작가들의 국제 현대미술 교류 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’이 나주 남평507에서 열렸다. 회화와 드로잉, 현장 스케치 60여 점이 전시되며, 베트남 현지에서 함께 그린 작품들이 국경을 넘은 공감과 창작의 시간을 전한다. 광주·베트남 작가 교류전 성과 특별초대전 개막

회화·드로잉·현장 스케치 60여 점 전시

예술로 국경 넘은 공감과 창작 연대 조명

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광주와 베트남 작가들이 예술로 맺은 국경 없는 교감이 한 편의 전시로 결실을 맺었다.한국전업미술가협회 광주시지회가 주관한 ‘광주·베트남 하이퐁 국제 현대미술 교류전’ 의 성과를 조망하는 특별초대전 ‘꽃-여름’ 이 나주 남평 복합문화공간 남평507에서 개막했다. 오는 24일까지 이어지는 이번 전시는 단순한 결과물의 나열을 넘어, 양국 작가들이 현장에서 함께 호흡하며 축적한 창작의 시간과 예술적 연대를 오롯이 담아낸 자리다.이번 전시는 지난 6월 말 베트남 하이퐁에서 진행된 국제 현대미술 교류의 연장선에 있다. 교류전에 참여한 광주와 베트남의 작가들은 서로 다른 문화와 환경을 넘어 예술이라는 공통의 언어로 소통하며 깊은 공감대를 형성했다. 각박한 현실 속에서도 창작을 멈추지 않는 전업 예술가의 소명의식은 이번 전시를 관통하는 가장 큰 주제다.전시장에는 회화와 드로잉, 현장 스케치 등 60여 점이 관람객을 맞는다. 특히 베트남 현지에서 직접 그려낸 스케치와 드로잉은 이번 전시의 백미다. 작가들은 이국적인 풍광과 거리의 풍경, 사람들의 표정을 즉흥적이면서도 치밀한 필치로 담아냈으며, 현지 작가들의 초상 드로잉에는 교류의 순간마다 쌓인 신뢰와 교감이 자연스럽게 스며 있다. 꾸밈없는 현장의 생동감과 예리한 관찰력이 어우러진 작품들은 기록을 넘어 하나의 예술적 증언으로 다가온다.전시 제목인 ‘꽃-여름’ 은 전업 작가들의 삶과 창작 정신을 상징적으로 압축한다. ‘여름’은 뜨거운 창작의 열기와 치열한 인고의 시간을, ‘꽃’은 그 시간을 견뎌 끝내 피워낸 예술적 성취를 의미한다. 현실의 무게를 견디며 붓을 놓지 않은 예술가들의 삶을 은유적으로 담아낸 것이다.정명숙 남평507 대표는 “이번 전시는 삶의 무게 속에서도 창작을 이어온 작가들의 열정과 에너지를 시민들과 함께 나누는 뜻깊은 자리”라며 “광주와 베트남이 예술을 통해 서로를 이해하고 공감하는 문화교류의 새로운 가능성을 보여주는 전시가 될 것”이라고 말했다.이번 초대전에는 강남구, 김연화, 김영란, 김영화, 김인수, 박제인, 박정일, 방개양, 이선하, 이순행, 이영범, 이창훈, 정예금, 조양희, 차향기, 최수미, 최재영, 추순정 작가와 고선주 시인이 참여했다. 회화와 문학이 한 공간에서 어우러지며 예술 장르 간 경계를 넘어선 풍성한 문화적 울림을 선사한다.