‘비치 휠체어 타고 바다로’…서울시, 양양에서 ‘장애인 해변캠프’

세줄 요약
- 서울시, 양양 해변 장애인 캠프 운영
- 장애인·가족 2700명 순차 참여
- 비치 휠체어·통행로·안전요원 배치
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서울시 ‘장애인 해변캠프’
강원 양양에서 열린 서울시 장애인 해변캠프 참여자가 비치 휠체어를 사용하고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
지난달 15일부터 30일간 이어지는 이번 행사에는 장애인과 그 가족 등 총 2700명이 차례로 참여하고 있다.
이 행사는 서울시가 1994년 시작한 국내 최장수 장애인 여름 특화사업이다. 시가 후원하고 사단법인 한국지체장애인협회 서울이 주최하며 양양군이 협력하고 있다.
서울시에 사는 장애인과 그 가족은 누구나 참가 신청을 할 수 있다. 1인당 참가비 5000원을 내면 각종 시설을 이용하고 물놀이를 즐길 수 있다.
주요 시설의 동선과 해변으로 가는 길에는 휠체어가 다닐 수 있도록 통행로를 설치했다. 장애인을 위한 비치 휠체어와 구명조끼 등도 준비돼 있다.
캠프장에는 숙박용 컨테이너와 야영 텐트, 공용 취사 시설도 마련됐다.
안전한 캠프 운영을 위해 안전요원과 수상 요원이 24시간 교대 상주하며 참가자의 안전을 살핀다.
서울시는 지난해 캠프 만족도 조사 결과 참가자 만족도는 평균 95.4점으로 높았다고 설명했다.
임규호 서울시의원 “면목역 모아타운 사업시행인가 확정… 최고 37층·959세대 탈바꿈”
중랑구 면목동 모아타운 시범사업지에 속한 면목역 1·2구역 가로주택정비사업이 관리처분계획을 포함한 사업시행계획인가를 마쳤다. 이번 사업으로 면목동 236-6 일대의 1구역과 1251-4 일대의 2구역 일대에 최고 지상 37층, 총 959세대 규모의 신축 주거단지가 들어설 예정다. ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’에 따라 관련 부서 협의와 주민공람 등을 거쳐 확정된 이번 인가에 따라 차후 이주 준비 절차에 들어선다. 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “중랑구와 서울시의 협업을 통해 통합심의를 거치며 용도지역 상향과 세입자 손실보상에 연계한 용적률 완화를 일궈냈다”고 밝혔다. 정비구역 안에는 스터디카페와 북카페를 비롯해 문화센터, 키즈카페, 실내체육시설, 돌봄지원센터 등의 주민공동시설이 조성된다. 이와 함께 주변 도로망을 확충하고 보행환경을 쾌적하게 개선하는 사업도 병행 추진된다. 임 의원은 “면목역 일대 모아타운 정비사업을 통해 노후 주거지의 재탄생이 이뤄지고 있다”며, 차후 주민들께서 안정적으로 이주할 수 있도록 이주비 대출 이자 완화 등 정책 보완을 통해 정비사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 필요한 행정 지원을 뒷받침하겠다”고 말
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정진우 시 복지실장은 “장애인과 가족들이 해변캠프에서 일상의 활력을 되찾는 모습을 볼 때 이 사업의 의미를 다시 느낀다”며 “남은 기간 안전하게 캠프를 운영하며 장애인과 그 가족에게 휴식과 충전의 기회를 제공하겠다”고 말했다.
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