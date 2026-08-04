태안군 “푸른 바다처럼 투명한 청렴을”

세줄 요약 태안군이 900여 전 공직자가 참석한 청렴 실천 다짐 대회를 열고, 부패 없는 공직사회와 신뢰 행정 구현 의지를 다졌다. 참석자들은 법과 원칙 준수, 친절하고 신속한 민원 처리, 금품 수수 금지, 투명한 예산 집행 등 6대 실천 과제를 선포했다. 900여 공직자 청렴 실천 다짐 대회 개최

법과 원칙 준수, 친절한 민원 처리 선포

금품 수수 금지와 투명한 예산 집행 강조

이미지 확대 윤희신 태안군수와 900여명의 태안군 공직자들이 청렴 실천 다짐을 하고 있다. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤희신 태안군수와 900여명의 태안군 공직자들이 청렴 실천 다짐을 하고 있다. 군 제공

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“태안의 푸른 바다처럼 투명한 청렴 문화를 기대하세요.”충남 태안군은 4일 깨끗하고 신뢰받는 행정 구현을 위한 청렴 실천 다짐 대회를 개최했다.윤희신 태안군수를 비롯해 직원 등 900여 공직자가 참석한 다짐 대회는 공직자 개개인의 청렴 의식을 새롭게 다짐하고 조직 내 강력한 청렴 문화 선순환 체계 구축을 위해 기획됐다.이날 참석자들은 부패 없는 공직사회 실현을 향한 전 공직자의 확고한 신념과 결의를 선포했다.이들은 결의문을 통해 △직무 수행 시 법과 원칙 준수·솔선수범 △민원인 권리 보장과 친절·신속·정확한 업무 처리 △반부패 법령 준수 △금품 수수나 향응·편의 제공·요구 금지 △투명하고 공정한 예산 집행 △직위를 이용한 권한 남용 등 6가지 핵심 실천 과제를 구체적으로 명시했다.윤희신 태안군수는 “청렴은 공직자가 갖춰야 할 가장 기본적 가치이자, 군민 신뢰를 얻는 단단한 토대”라며 “공직자 모두가 청렴을 일상 습관이자 행동 기준으로 삼아 깨끗하고 공정한 태안을 만들자”고 강조했다.