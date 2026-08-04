태안군 “푸른 바다처럼 투명한 청렴을”

세줄 요약
- 900여 공직자 청렴 실천 다짐 대회 개최
- 법과 원칙 준수, 친절한 민원 처리 선포
- 금품 수수 금지와 투명한 예산 집행 강조
윤희신 군수 “간부부터 솔선수범”
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윤희신 태안군수와 900여명의 태안군 공직자들이 청렴 실천 다짐을 하고 있다. 군 제공
“태안의 푸른 바다처럼 투명한 청렴 문화를 기대하세요.”
충남 태안군은 4일 깨끗하고 신뢰받는 행정 구현을 위한 청렴 실천 다짐 대회를 개최했다.
윤희신 태안군수를 비롯해 직원 등 900여 공직자가 참석한 다짐 대회는 공직자 개개인의 청렴 의식을 새롭게 다짐하고 조직 내 강력한 청렴 문화 선순환 체계 구축을 위해 기획됐다.
이날 참석자들은 부패 없는 공직사회 실현을 향한 전 공직자의 확고한 신념과 결의를 선포했다.
이들은 결의문을 통해 △직무 수행 시 법과 원칙 준수·솔선수범 △민원인 권리 보장과 친절·신속·정확한 업무 처리 △반부패 법령 준수 △금품 수수나 향응·편의 제공·요구 금지 △투명하고 공정한 예산 집행 △직위를 이용한 권한 남용 등 6가지 핵심 실천 과제를 구체적으로 명시했다.
윤희신 태안군수는 “청렴은 공직자가 갖춰야 할 가장 기본적 가치이자, 군민 신뢰를 얻는 단단한 토대”라며 “공직자 모두가 청렴을 일상 습관이자 행동 기준으로 삼아 깨끗하고 공정한 태안을 만들자”고 강조했다.
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