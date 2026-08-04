사회 ‘임시정부 마지막 청사’ 경교장서 백범 김구 탄생 150주년 특별전 도준석 기자 입력 2026-08-04 12:25 수정 2026-08-04 12:25 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/04/20260804500113 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다. 2026.8.4 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다. 2026.8.4 도준석 전문기자 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지