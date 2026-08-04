전북지역 올여름 첫 폭염 중대경보

세줄 요약
- 전주에 올여름 첫 폭염 중대경보 발효
- 최고 수준 대응체계 가동과 특별지시 전파
- 취약노인·노숙인 안전 확인 확대
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폭염 자료사진. 서울신문 DB
전북지역에 올여름 첫 폭염 중대경보가 내려졌다.
전북도는 4일 오전 11시를 기해 전주시에 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 최고 수준의 폭염 대응체계를 즉시 가동하고, 시·군과 관계기관에 재난안전대책본부장 특별지시사항을 긴급 전파했다고 밝혔다.
폭염 중대경보는 하루 이상 최고 체감온도 38℃ 이상 또는 최고기온 39℃ 이상이 예상될 때 발령된다.
도는 홀몸어르신 등 취약노인에 대해서는 생활지원사 등을 통한 안전 확인을 확대하고, 노숙인에 대해서도 종합지원센터 등을 통한 현장 예찰 강화에 나섰다.
특히 낮 시간대 농작업 중지와 충분한 휴식을 적극 안내하고 건설 현장 등 취약 사업장에 대해서는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 의무 준수 여부를 집중 점검해 긴급조치를 제외한 야외작업은 중지하도록 적극 안내할 계획이다.
아울러 도는 폭염 중대경보 시 도민이 반드시 실천해야 할 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’을 집중 홍보하고 있다.
행동수칙은 ▲모든 야외활동을 즉시 중단하는 중단(Stop) ▲무더위쉼터 등 시원한 장소로 이동하는 이동(Move) ▲가족과 이웃, 차량 내부에 방치된 사람을 확인하는 확인(Check) 등이다.
이원택 지사는 “폭염 중대경보가 발효된 만큼 이는 단순한 무더위가 아니라 도민의 생명을 위협하는 재난”이라며 “특히 어르신과 농업인, 야외근로자 등 취약계층의 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
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