전남광주 41.1도… 서울·경기 첫 폭염중대경보

세줄 요약 전남광주 낮 기온이 41.1도까지 오르며 서울과 경기에는 처음으로 폭염중대경보가 내려졌다. 경남권의 뜨거운 공기가 동풍을 타고 수도권과 서쪽으로 옮겨가면서 서울 39도, 경기 가평 40.1도 등 서쪽 지역이 특히 더웠다. 전국 대부분에는 폭염특보와 열대야 주의보가 이어지고, 이번 주도 38도 안팎의 더위가 계속될 전망이다. 전남광주 41.1도, 서울·경기 첫 중대경보 발효

경남권 폭염 동풍 타고 수도권·서쪽으로 확산

열대야·폭염일수 역대 기록 경신, 더위 지속

이미지 확대 7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’ 전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’ 전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.

이지훈 기자

2026-08-04 6면

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경남권을 뜨겁게 달군 극한 폭염이 3일 동풍을 타고 수도권과 서쪽 지역을 덮쳤다. 서울과 경기에 첫 폭염중대경보가 발효되고, 전남광주의 낮 최고기온은 41.1도까지 올랐다. 4일도 최고 38도까지 치솟는다.기상청에 따르면, 이날 주요 도시 낮 최고기온은 부산(37.9도)과 울산(36.8도)보다 전남광주 광양(41.1도)과 경기 가평(40.1도), 서울(39.0도) 등 서쪽에서 특히 높게 나타났다. 닷새간 40도를 넘긴 양산을 비롯해 경남권의 더운 열기가 동풍을 타고 수도권과 백두대간 서쪽으로 옮겨간 영향이다. 분지 지형으로 열이 잘 빠져나가지 못한 대구와 양산은 이날도 각각 40.9도, 39.1도까지 올랐다.기상청은 서울 동남권·서남권과 경기 하남·오산·여주 서부에 폭염중대경보를 내렸다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 경고단계로, 서울을 포함한 수도권에 발효된 것은 이번이 처음이다. 전남권, 경북권, 경남권에도 폭염중대경보가, 그외 전국 대부분 지역에는 폭염경보나 폭염주의보가 내려졌다.전국 대부분 지역에 열대야 주의보도 계속 발효중이다. 지난 6월 1일부터 이달 2일까지 전국 평균 밤 최저기온이 25도 이상으로 관측된 열대야 일수는 10.6일로, 1973년 기상관측망 구축 이후 역대 1위 기록을 연일 새로 쓰고 있다.같은 기간 전국 폭염일수가 11.3일로 역대 4위에 오른 이번 주도 더위는 계속된다. 낮 최고기온은 4일 30~38도, 5일 30~37도, 6일 29~37도까지 오르겠다.한편 제13호 태풍 ‘돌핀’이 현재 괌 북동쪽 해상에서 북상하고 잇다. 오는 7일쯤 일본 오키나와 해상까지 접근할 전망이다. 예상 경로대로면 한반도 남쪽을 지나면서 폭염이 더 심해질 수 있지만, 태풍이 제주와 가까워지면 비구름대의 영향으로 더위가 한풀 꺾일 수도 있다.기상청은 “폭염중대경보가 내려진 지역에서는 생명을 위협할 정도의 극심한 더위가 예상된다. 건강관리에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.